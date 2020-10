WRC: aumentano i casi COVID in Belgio. Rally Ypres a rischio?

Il Belgio, così come tante nazioni europee, sta facendo i conti con una nuova ondata di COVID-19. La curva dei contagi si è alzata in maniera esponenziale e questo sta producendo i primi risultati negativi anche per quanto riguarda le manifestazioni sportive, motorsport compreso.

Dal 16 settembre, giorno in cui in Belgio si sono registrati 489 casi, a oggi, la curva dei contagi è aumentata in modo vertiginoso. Solo 24 ore fa i casi segnalati in una sola giornata sono arrivati a essere 9.679. Il picco, inoltre, si è registrato il 17 ottobre con 10.192 casi.

Stando a questa crescita esponenziale in così poco tempo, gli organizzatori del South Belgium Rally hanno deciso di annullare la gara. Questo evento aveva un'importanza notevole per Hyundai Motorsport, perché a quella gara il team diretto da Andrea Adamo aveva iscritto Ott Tanak e Craig Breen.

L'obiettivo del team di Alzenau era quello di preparare l'estone e il nord irlandese in vista del Rally di Ypres, penultimo appuntamento del Mondiale Rally 2020 ancora in calendario nonostante l'aumento deciso di casi in Belgio fatto segnare negli ultimi mesi.

Sarà interessante capire se Hyundai vorrà correre ai ripari iscrivendo Tanak e Breen al Hemicuda Rally, gara che si terrà più a nord nello stato belga a cui parteciperanno Sébastien Ogier e il leader del Mondiale Rally, Elfyn Evans.

Come di avevamo anticipato qualche giorno fa, Toyota ha voluto preparare i propri piloti di punta al Rally di Ypres iscrivendoli a una gara in cui avrebbero potuto fare esperienza su strade simili a quelle che avrebbero trovato e che troveranno a Ypres.

Al penultimo atto del WRC 2020 manca un mese, per cui le autorità terranno sotto monitoraggio il numero di casi di COVID-19. Non sono escluse decisioni legate al Rally di Ypres, qualora i contagi dovessero salire ancora nel corso delle prossime settimane.

intanto il Ministro della Sanità belga, Frank Vandenbroucke, ha ammesso come le autorità non siano più in grado di controllare la diffusione della pandemia che ha raggiunto anche il Belgio. Non a caso, negli ultimi giorni, l'aumento dei casi giornalieri è stato esponenziale.