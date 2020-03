WRC, Coronavirus: il Rally del Messico si svolgerà regolarmente

Il Coronavirus sta modificando giorno dopo giorno i calendari di gran parte degli avvenimenti sportivi di tutto il mondo, dunque è normale che siano state fatte attente valutazioni anche per quanto riguarda il WRC, che questo mese ha in calendario la terza gara del Mondiale 2020.

Il Rally del Messico, previsto nel prossimo fine settimana che andrà dal 12 al 15 marzo, è stata oggetto di attenzioni da parte degli organizzatori stessi. Questi, però, dopo alcune analisi hanno convenuto di non annullare, né chiedere il rinvio della gara.

"Daniel Alberto Diaz Martinez, Guanajuato's Secretary of Health, ha dichiarato che non ci sono rischi che il rally possa essere sospeso a causa dei casi di Coronavirus apparsi in Messico", si legge nella prima parte del comunicato stampa emesso poco fa dagli organizzatori della gara messicana.

Diaz Martinez ha aggiunto: "Abbiamo implementato sistemi di sorveglianza per monitorare tutti i piloti e tutti i team che arriveranno da paesi in cui la situazione è seria, ossia in Cina, Hing Kong, Corea del Sud, Giappone, Italia, Iran e Singapore".

"Il Rally del Messico si svolgerà nell'ambito di queste misure preventive, con il supporto di un team di epidemiologi e operatori sanitari che si troveranno nei luoghi in cui è previsto il maggior numero di spettatori, così come al Parco Assistenza per garantire la salute di tutti i partecipanti".

Gli organizzatori dell'evento rimangono comunque in contatto con le autorità per recepire qualunque indicazione possa arrivare legata a eventuali stati d'emergenza. Al momento, però, la gara rimane in calendario e sarà effettuata.