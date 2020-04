WRC: Compact Dynamics nominato fornitore unico dell'ibrido 2022

Dopo stagioni entusiasmanti dovute al regolamento tecnico introdotto a partire dal 2017, il WRC continua a fare passi avanti verso la serie di regole che definirà la nuova generazione di vetture della massima serie dei rally che correranno dal 2022 sino al termine del 2024.

E' notizia di pochi minuti fa la selezione di Compact Dynamics - impresa tedesca che già fornisce MGU a team di Formula 1, WEC e Formula E - come fornitore unico dell'ibrido che, a proprio a partire dal 2022, sarà incorporato nelle nuove vetture di riferimento del WRC, che costituiranno la classe Rally 1.

Il tender era stato lanciato il 19 dicembre 2019 e proprio oggi il Consiglio Mondiale del Motorsport ha scelto e approvato la proposta di Compact Dynamics, impresa che ha sede a Starnberg.

Ricordiamo che la parte ibrida dei prossimi motori WRC dovrebbe essere impiegata nei passaggi in centro città - così da risultare più sostenibili - ma anche in alcune prove speciali, probabilmente nelle Special Stage, come supplemento d'energia al motore termico.

La base del motore rimarrà la stessa

Non è tutto, perché lo stesso Consiglio Mondiale del Motorsport ha anche fatto altre scelte molto importanti per il nuovo regolamento tecnico.

Il Consiglio ha approvato infatti che i motori delle vetture Rally 1 (la categoria che ora fa correre le WRC Plus, per intenderci) saranno di base gli stessi che sono in utilizzo attualmente (1.6 da 380 cavalli circa), ma saranno adottate misure che dovranno permettere ai team di ridurre i costi e lo sviluppo degli stessi.