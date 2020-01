WRC: com'è ridotta la Hyundai di Tanak dopo l'incidente! (Video)

Ott Tanak e Martin Jarveoja devono ringraziare la solidità della Hyundai i20 Coupé WRC per essere usciti incolumi dal terribile incidente che li ha visti protagonisti al chilometro 9,2 della Prova Speciale 4 del Rallye Monte-Carlo, la gara d'apertura del WRC 2020 e quello d'esordio per lui da pilota ufficiale Hyundai Motorsport.

Il pilota estone era intento ad affrontare un tratto molto veloce della St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 di 20,68 chilometri. Dopo una leggera piega a destra, dove l'equipaggio ha deciso di tagliare leggermente toccando la neve, la Hyundai i20 Coupé numero 8 del campione del mondo avrebbe dovuto affrontare una curva sinistrorsa, ma non si è trovata nella traiettoria più giusta.

Per questo motivo la vettura è finita larga (forse anche a causa di un paio di forti compressioni) ed è uscita di strada. Tanak e Jarveoja si sono trovati passeggeri della i20, che ha iniziato a capottare più e più volte, come potete vedere dal video della camera car che abbiamo pubblicato in testa all'articolo.

Il primo impatto è stato molto violento, e quelli che sono seguiti non sono stati da meno. Fortunatamente sia Tanak che Jarveoja sono usciti incolumi dal terribile incidente, con la vettura finita diversi metri più in basso rispetto al punto d'uscita.

Hyundai Motorsport ha fatto sapere che Tanak e Jarveoja sono stati portati in ospedale per esami di rito dopo un incidente di quella portata. Le foto della i20 dopo l'incidente sono a dir poco esplicative riguardo la portata del crash.

Un pessimo inizio d'avventura per Tanak e Jarveoja con Hyundai Motorsport, ma l'aspetto più importante è che nessuno abbia riportato alcun danno fisico da quella carambola che ha letteralmente fatto il giro del mondo in pochi minuti.