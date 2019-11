WRC, clamoroso: Citroen si ritira. Ogier in Toyota

Il WRC 2019 è andato in archivio da poche ore con la cancellazione ufficiale del Rally d'Australia, ma è in arrivo un terremoto destinato a portare ulteriori cambiamenti nel Mondiale Rally, il campionato FIA più incerto delle ultime stagioni.

PSA sta rivedendo tutti i piani della sua divisione motorsport e, dopo aver ufficializzato il ritorno nel WEC a partire dalla Superstagione 2022/2023, secondo le fonti di Motorsport.com è pronta a far uscire Citroen Racing dal WRC con effetto immediato.

Il Gruppo francese sta andando verso un rinnovamento molto importante dal punto di vista Automotive e la sezione sportiva dovrà perseguire le strade ritenute più consone dai vertici per avere una strategia che possa mettere sotto i riflettori i propri prodotti perché, come tutti sanno, per le Case il motorsport non è altro che un'operazione di marketing, una vetrina per mettere in mostra i modelli e venderli poi nelle concessionarie di tutto il mondo.

La strada designata va verso l'elettrificazione, non a caso Peugeot Sport è tornata al centro del progetto PSA e DS continuerà ad avere un ruolo fondamentale in Formula E, campionato in cui si sta distinguendo facendo incetta di titoli insieme a Techeetah.

Per il WRC si tratta di un colpo non indifferente, perché perde uno dei tre Costruttori impegnati ufficialmente - ricordiamo che il quarto, Ford, rimane da tempo ai margini, limitandosi a qualche intervento con risorse finanziarie e know-how per aiutare M-Sport - e riduce a due la lotta per il titolo iridato Costruttori a partire dal 2020.

Risulta evidente che la direzione presa dal WRC per i prossimi anni, segnatamente il regolamento 2022 in cui sarà introdotto l'ibrido, non ha convinto i vertici di PSA Motorsport a proseguire la propria avventura nel campionato in cui non è riuscita a portare a casa titoli nell'anno del centenario della Casa.

L'uscita di Citroen porterà a una concentrazione di talento con pochi pari, almeno nelle ultime stagioni. Sébastien Ogier ed Esapekka Lappi tornano prepotentemente sul mercato e vanno a stravolgere tutto. Il 6 volte iridato diventa il primo desiderio di Toyota e andrà a sostituire Ott Tanak, passato in Hyundai da poche settimane. Lappi, invece, rappresenterà una valida alternativa per team che volessero avere un pilota ancora giovane, veloce e con un buon bottino d'esperienza.

Come abbiamo visto nella nostra analisi pubblicata pochi giorni fa, 8 piloti si stavano contendendo 4 posti liberi. Con Ogier e Lappi liberi - specialmente il primo - la lotta diventa ancora più serrata. E' certo che il francese sia il desiderio primario di Toyota, dunque sorprenderebbe vederlo in M-Sport o già ritirato con un anno d'anticipo rispetto ai piani.

Quel che è certo è che la "golden age" del WRC va in cantina, con l'addio di uno dei tre costruttori rimarrà la lotta tra i due titani - Hyundai e Toyota - più il terzo incomodo M-Sport Ford, che però in questa stagione non ha portato a casa nemmeno una gara.