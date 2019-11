WRC: Citroen schiererà 2 sole vetture anche nel 2020

Citroen Racing continua a pianificare il 2020 pur essendo direttamente coinvolta nella lotta per la conquista del titolo iridato Piloti WRC 2019 con Sébastien Ogier. In questo fine settimana proverà a tenere aperti i giochi per l'iride al Rally di Catalogna, ma nelle ultime settimane ha lavorato con più intensità per la prossima stagione.

Nei test svolti in vista del Rally di Catalogna i due piloti ufficiali - Sébastien Ogier ed Esapekka Lappi - più il tester francese Eric Camilli hanno provato gli assetti per il penultimo appuntamento della stagione, ma anche novità considerevoli dal punto di vista tecnico e aerodinamico.

Ha fatto il suo esordio un nuovo pacchetto aerodinamico che stravolgerà la filosofia aerodinamica della vettura, sia anteriore che posteriore, ma anche nuove componenti delle sospensioni.

Tutte queste novità non sono state omologate per il 2019, dunque faranno il loro esordio al Rallye Monte-Carlo 2020, previsto per la fine di gennaio del prossimo anno. Tutto questo lascierebbe pensare a una stagione differente da questa.

Nel 2019 il team francese ha corso con sole 2 vetture, escludendosi immediatamente dalla rincorsa al titolo Mondiale Costruttori sin dall'inizio. Una mossa a dir poco discutibile nell'anno del centenario della Casa parigina.

Eppure questa strategia dovrebbe essere perseguita anche nella prossima stagione. Se le C3 saranno evolute in maniera importante, i piloti ufficiali schierati da Citroen nel 2020 rimarranno solo 2. Saranno ancora Sébastien Ogier - all'ultimo anno della carriera nel WRC, stando a quanto affermato dallo stesso 6 volte iridato - ed Esapekka Lappi, entrambi sotto contratto per un'altra stagione.