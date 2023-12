WRC | Citroen Racing annuncia Gryazin e Rossel per il 2024

Citroen Racing continua ad essere coinvolta nei rally. Nel pomeriggio di oggi ha annunciato i due piloti che schiererà nella stagione 2024 di WRC, nella classe WRC2.

Stiamo parlando di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. Il pilota francese fa parte della famiglia Citroen ormai da diversi anni, mentre il pilota russo sarà alla sua prima apparizione con la Casa francese che nel 2024 affiderà le sue C3 Rally2 al team DG Sport.

"Siamo tutti molto contenti che Nikolay Gryazin e Konstantin Alexandrov si uniscano a noi nel campionato WRC2: un equipaggio il cui talento e la cui esperienza sono universalmente riconosciuti", ha dichiarato Didier Clement, direttore sportivo di Stellantis Motorsport Customer Racing.

"Inoltre, possiamo contare su Yohan Rossel, un pilota che si è fatto strada nelle categorie giovanili di Stellantis Motorsport. Questi due talenti faranno parte del team belga DG Sport che l'anno prossimo rappresenterà Citroen Racing nel Campionato del Mondo Rally 2024".

"I loro programmi inizieranno già il prossimo fine settimana, quando parteciperanno al Rallye du Devoluy nel sud della Francia per prepararsi al Rallye Monte-Carlo".

Assieme a Citroen, Rossel ha vinto il titolo WRC3 nel 2021, mentre quest'anno è riuscito a vincere il Rallye Monte-Carlo e il Rally Croazia sempre nella classe WRC2. Ora il francese e Gryazin lavoreranno a stretto contatto assieme al team DG Sport per cercare di far progredire ulteriormente la C3 Rally2 in vista della prossima stagione che scatterà tra poco meno di 2 mesi a Monte-Carlo.

Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport Nicolay Gryazin, Hyundai Motorsport Hyundai i20 R5

"Entrare a far parte della #C3Rally2Family è davvero un nuovo capitolo della mia carriera. Essere in un grande ambiente intorno a me, con una grande squadra, è davvero importante", ha detto il nuovo arrivato Gryazin. "Sono davvero curioso di vedere come sarà la stagione. Ho già provato la macchina e sull'asfalto mi sono trovato molto bene. La macchina è facile da guidare per me, per il mio stile di guida, non ho dubbi".

"Anche per lo sterrato va bene, devo solo fare qualche prova per trovare l'assetto migliore per il mio stile di guida. Nel complesso si sente davvero bene. Mi sono davvero divertito quando ho fatto i test su questa vettura, quindi sono entusiasta della stagione che sta per iniziare".

"Il mio obiettivo sarà, ovviamente, cercare di vincere tutte le gare, e di sicuro è bello avere tutto il team di Citroen Racing, tutta la loro esperienza. Nel 2024, credo che dovremo essere intelligenti, strategici e fare il nostro lavoro come facciamo di solito e sicuramente divertirci alla guida, questa è la cosa più importante!".

Yohan Rossel, ormai pilota veterano con Citroen Racing, ha aggiunto: "Ancora una volta, sono orgoglioso della fiducia che il Gruppo Stellantis ha dimostrato nei miei confronti: la prossima stagione saranno 10 anni che guido le loro auto! Questo rispetto va in entrambe le direzioni: la fedeltà e la coerenza sono estremamente importanti per me, quindi continuare con Citroen - la marca che guido dal 2019 - è del tutto logico".

"La stagione 2024 sarà un'altra stagione molto intensa, ma avremo il vantaggio di avere Nikolay nel nostro team. Sta guidando in molti eventi e sarà in grado di contribuire allo sviluppo della vettura su ogni superficie, che era uno dei miei desideri: abbiamo bisogno di qualcuno come lui che si impegni nei chilometri. È anche una persona fantastica, quindi sono molto contento. L'obiettivo sarà quello di lavorare insieme e vincere".

"So che Citroën Racing sta lavorando molto duramente: conosciamo i nostri punti di forza e le aree da migliorare. Siamo sempre vicini, ma il campionato è così competitivo che anche solo arrivare tra i primi tre è un grande risultato. Faremo tutto il possibile per cercare di diventare campioni nel 2024 e l'obiettivo è chiaro: lottare per la vittoria in ogni rally!".