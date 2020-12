WRC: Carlos Del Barrio non è più il navigatore di Dani Sordo

Potremmo chiamarlo un fulmine a ciel sereno, o forse la voglia naturale di intraprendere altre sfide professionali e sportive. Ma la notizia della mattinata dal punto di vista del WRC, a meno di 24 ore dalla fine del Mondiale 2020, l'ha regalata Carlos Del Barrio.

Il navigatore spagnolo, che nel novembre del 2017 era tornato accanto a Dani Sordo per navigarlo e aiutare Hyundai Motorsport a vincere due titoli iridati, ha annunciato poco fa di lasciare il pilota di Torrelavega e Hyundai per intraprendere una nuova sfida professionale.

Del Barrio, tramite i suoi account sui principali social network, ha scritto un lungo posto in cui ha spiegato le sue ragioni.

"Dopo 3 anni intensi in cui ci sono state cose fondamentalmente buone, è arrivato il momento di mettere un punto e seguire la mia carriera sportiva come copilota", ha dichiarato Del Barrio. "Mentre io inizio un nuovo progetto con un altro pilota e un altro team, Dani Sordo continuerà sicuramente a lottare per le vittorie indipendentemente da chi gli si siede accanto; la sua enorme qualità di pilota garantisce per lui, insieme al fatto che uno qualsiasi dei 4 o 5 co-piloti spagnoli più esperti farà quanto ho fatto io con lui o anche meglio fin dall'inizio".

"Sarò sempre grato a Dani per la sua chiamata nel novembre 2017, in un momento in cui ero già fuori dai giochi da quattro stagioni nel Campionato del Mondo Rally. Fin dall'inizio il ritmo è stato buono e poi sono arrivati i podi e alla fine le vittorie. Ci siamo divertiti molto insieme e la porta sarà sempre aperta per continuare a farlo anche in futuro. Dico anche addio ad una squadra fantastica come Hyundai Motorsport, con un livello tecnico e umano straordinario; è stata e continuerà ad essere la mia casa".

"Dani, grazie mille per tante belle cose; per avermi fatto migliorare molto come co-pilota ma anche come persona, e perché ci siamo sempre divertiti molto insieme. Spero che voi appassionati di sport ci ricordiate sempre come siamo ora: giovani, motivati e in lotta per le vittorie fin dal primo angolo di ogni speciale, a cui abbiamo dedicato questi bellissimi anni".

Una bella lettera quanto mai aperta, che fa intendere come Sordo e Del Barrio siano stati uniti nel corso di queste 3 stagioni assieme, ma anche nelle precedenti esperienze (nel 2004 e dal 2011 al 2013). Ora Del Barrio ripartirà da molto più in basso, dal WRC3, perché dalla prossima stagione sarà il navigatore di Fabrizio Zaldivar.

Dani Sordo, invece, dovrà scegliere il suo prossimo navigatore. In bilico c'è anche il suo contratto. Attualmente Hyundai Motorsport non ha ancora annunciato chi sarà (o saranno) i piloti a cui sarà affidata la terza i20 Coupé WRC per la stagione 2021 che scatterà tra appena 6 settimane con il Rallye Monte-Carlo.