WRC: cancellata anche la PS1 del Rally di Svezia

Il Rally di Svezia continua a perdere pezzi a causa di problemi meteorologici. Dopo la decurtazione significativa del percorso, inizialmente di 19 prove e, sino a ieri di 11, è arrivata un'altra defezione importante.

Nelle ultime ore la FIA, i promotori del WRC e della corsa si sono riuniti e hanno deciso di cancellare la PS1, la Super Speciale Karlstad che avrebbe dovuto aprire il fine settimana di gara questa sera.

La prova è stata annullata per le difficili condizioni meteo, dunque sempre per assenza di neve, ma la prova si farà comunque, anche se non sarà utile a stilare la prima classifica del Rally di Svezia 2020.

La Super Speciale sarà utilizzata come seconda parte dello Shakedown e sarà comunque seguita dalle televisioni, che già avrebbero dovuto mandarla in onda come Prova Speciale 1.

Con questa ulteriore decurtazione, il percorso del Rally di Svezia diventa di 10 speciali (sulle 19 previste in partenza) per un totale di 178 chilometri.

Rally di Svezia - il nuovo percorso