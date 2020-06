Ieri Hyundai Motorsport ha compiuto la prima giornata di test dopo il divieto imposto dalla FIA a inizio aprile, con cui ha di fatto bloccato tutte le prove dei team per evitare che alcuni di questi potessero approfittare di regole sanitarie meno restrittive di alcuni paesi e trarre vantaggio dalla situazione.

La prima giornata di test, svolta sullo sterrato della Finlandia, ha visto al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus adibita al test l'equipaggio formato da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul.

I due, dopo svariati passaggi nelle strade selezionate per il test di sviluppo della i20 Coupé, sono incappati in un brutto incidente in un tratto ad alta velocità. La loro i20 è uscita di strada, capottando e uscendo dalla carambola molto danneggiata sia all'anteriore che al posteriore.

La i20 dell'equipaggio belga ha finito la propria parabola sul fianco sinistro, a qualche metro dalla sede stradale. La i20 è parsa irriconoscibile, se non dalla livrea che la contraddistingue. L'entità dell'impatto è stata molto forte, ma va dato atto a Hyundai di aver realizzato una macchina molto sicura, perché sia Neuville che Gilsoul sono fortunatamente usciti illesi dalla carambola.

Un altra prova della solidità della vettura l'avevamo già vista al Rallye Monte-Carlo svolto lo scorso gennaio, quando Ott Tanak e Martin Jarveoja uscirono di strada a velocità elevatissima e uscendo a loro volta illesi da un incidente spaventoso.

Per Hyundai Motorsport, però, è stata una disdetta, perché il test di sviluppo previsto in questi giorni si è interrotto dopo appena un giorno. Le condizioni della vettura, evidentemente, sono state ritenute troppo serie. Per questo il team è di ritorno ad Alzenau, interrompendo in anticipo i propri piani.

Il prossimo test di sviluppo del team - con la i20 di Neuville che presentava novità interessanti - non è ancora stato fissato, ha fatto sapere un portavoce del team coreano.