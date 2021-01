WRC, autocritica di Tanak: "Una delle forature è colpa mia"

Così come l'avvio del Mondiale Rally 2020, anche nel 2021 Ott Tanak non è riuscito a completare la prima uscita dell'anno, il Rallye Monte-Carlo.

Il campione del mondo 2019 deve avere un conto in sospeso con la prova speciale 10, la Saint-Clément - Freissinières, in cui lo scorso anno fu protagonista di un terribile incidente, mentre quest'anno sempre nella stessa prova è stato costretto al ritiro per aver finito le gomme di scorta dopo 2 forature in due speciali.

Tanak, partito a inizio giornata con 4 gomme da neve chiodate e una di scorta, ha perso 2 pneumatici per 2 forature in 2 prove prima del riordino al Parco Assistenza di Gap. Stando al regolamento dell'evento, Tanak a quel punto è stato costretto al ritiro per essere rientrato su 3 ruote.

"Abbiamo forato nella prima speciale di oggi es è stato un mio errore. Ovviamente non avevo segnato la cosa che ha forato la gomma nel corso delle ricognizioni. Probabilmente ho colpito una pietra o qualcosa che ha danneggiato la ruota", ha dichiarato Tanak una volta rientrato a Gap.

"nella seconda speciale, sin dall'inizio, ho auto una foratura lenta e ovviamente a quel punto c'era troppa strada. Non avrei certo potuto recuperare il tempo per ritornare a lottare per il podio in questo rally".

"A quel punto, alla fine della seconda speciale della mattina, abbiamo montato la ruota danneggiata, quella che avevamo forato nella prima prova per cercare di salvaguardare la gomma durante il trasferimento e il ritorno al Parco Assistenza, ma non ha funzionato. Non c'è nulla che potessimo fare".