WRC: anche il Rally Estonia può entrare nel calendario 2020!

Da qualche anno ormai il Rally d'Estonia rappresenta un evento promozionale del WRC e anche quest'anno non avrebbe dovuto fare eccezione. La pandemia da COVID-19, però, ha costretto i promotori del Mondiale Rally a rivoluzionare il calendario 2020 - che, per altro, sarà svelato domani sera dopo la ratifica del Consiglio Mondiale del Motorsport - a causa di numerose cancellazioni di eventi già previsti.

Per questo motivo gli organizzatori del Rally di Estonia hanno ritenuto opportuno avanzare la propria candidatura per ospitare un evento del Mondiale Rally, consci di avere una gara già predisposta per ospitare vetture del Mondiale e misure di sicurezza adeguate rispetto gli standard richiesti dal WRC.

"Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito eventi rally grazie al supporto del governo nazionale e degli sponsor. Prima l'ERC, poi dal 2017 siamo evento promozionale del WRC", ha dichiarato Urmo Aava, il direttore del Rally Estonia. "In questi anni siamo stati in grado di mostrare quanto interesse abbia questa nazione per i rally, ma anche le norme di sicurezza adottate per ospitare vetture WRC".

A quel punto Aava non ha nascosto la proposta dei promotori del WRC: "Posso confermare che in questo giorni abbiamo ricevuto una proposta dai promotori del WRC per organizzare un evento di livello mondiale per il WRC in Estonia proprio quest'anno. Abbiamo sottoposto questa proposta alle istituzioni e la risposta arriverà nei prossimi giorni".

"Dopo tutto ciò, potremo iniziare i negoziati con la FIA e i promotori del WRC. Il nostro obiettivo è porre le migliori basi possibili per l'Estonia, organizzando un evento WRC 2020 qui e avere la miglior copertura possibile a livello mondiale".

L'obiettivo dei responsabili estoni è quello di ospitare il primo evento internazionale motorsport - il Rally Estonia WRC, appunto - per poi mostrare cosa possa fare il paese e avere in futuro altre categorie Mondiali interessate ad avere un evento nel paese. Intanto gli organizzatori estoni faranno di tutto per avere il WRC, considerando che potranno ospitare - tra le tante stelle - il connazionale Ott Tanak, che correrà da campione del mondo. Un'occasione da non perdere.