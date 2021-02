WRC: all'Arctic torna la livrea a specchio per Lorenzo Bertelli

Lorenzo Bertelli e il suo Fuckmatiè World Rally Team torneranno protagonisti nel Mondiale Rally, prendendo parte al Rally Arctic Finland, secondo appuntamento del WRC 2021 che si terrà dal 26 al 28 febbraio.

La notizia della partecipazione di Bertelli al secondo appuntamento del Mondiale Rally iniziato a fine gennaio era circolata da tempo e pochi giorni fa ha trovato fondamento con la pubblicazione della entry list ufficiale del rally da parte degli organizzatori.

Lorenzo, per riprendere confidenza con la Ford Fiesta WRC con cui correrà a partire da venerdì, ha compiuto qualche giornata di test al volante di una vettura test del team M-Sport Ford. In quell'occasione ha anche assaggiato per la prima volta le gomme Pirelli Sottozero Ice J1, pneumatici che tutti i piloti della classe regina dovranno usare per l'evento che si terrà interamente su un fondo innevato.

Nel corso del pomeriggio odierno il Fuckmatiè World Rally Team ha pubblicato la prima foto della livrea che Lorenzo utilizzerà tra i banchi di neve che delimiteranno le speciali in Lapponia. Niente più cromature o effetti specchio, almeno sul muso. La Fiesta dell'italiano sarà riconoscibile grazie a una colorazione poco anonima, che riporta il Fuckmatiè World Rally team alle origini e a qualche anno fa.

Bertelli correrà con una livrea nera, con finiture - quelle sì - rimaste rosso fluo che delimitano le appendici aerodinamiche anteriori e quelle posteriori, ma anche parti differenti come il cofano e rimarcare il simbolo del team sui passaruota anteriori. La sezione cromata, però, ci sarà ancora. Sarà ben visibile sul cofano e sulla parte superiore delle fiancate, perché in quella centrale e inferiore sarà nera.