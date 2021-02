WRC: al Rally Arctic Hyundai schiera Breen con Tanak e Neuville

L'inizio di stagione non brillante è stato un campanello d'allarme per Hyundai Motorsport. Il team diretto da Andrea Adamo ha svelato oggi la line up piloti per quella che sarà la seconda gara della stagione, in cui andrà alla ricerca del riscatto.

Al Rally Arctic Finland, gara che ha preso il posto del Rally di Svezia dopo la cancellazione di quest'ultimo evento a causa della pandemia da COVID, la squadra che ha base ad Alzenau schiererà la solita line up piloti per quanto riguarda i due equipaggi incaricati di lottare per il titolo iridato Piloti, ma sulla terza macchina ci sarà la prima novità stagionale.

Confermati dunque Ott Tanak e Martin Jarveoja al volante e alle note della i20 Coupé WRC Plus numero 8 dopo il ritiro di Monte-Carlo, che ha fatto subito partire in salita la loro stagione (senza contare la penalità sospesa con cui dovranno fare i conti nei prossimi 11 mesi).

Stesso discorso per Thierry Neuville, che condividerà l'abitacolo della i20 Coupé WRC Plus numero 11 con Martijn Wydaeghe. Questa non è la notizia della giornata, perché lo stesso Neuville aveva già annunciato dopo il podio di Monte-Carlo di voler ancora il 29enne belga accanto a sé per proseguire nei progressi fatti nella gara che si è tenuta nel Principato.

Hyundai, però, ha dato un segnale importante anche agli avversari, perché in Finlandia impiegherà Craig Breen e Paul Nagle. Da sempre il pilota nord-irlandese è stato veloce sui fondi innevati e ghiacciati. Adamo e soci hanno così scelto di affidarsi a un equipaggio esperto e veloce su un fondo - la neve - che non vede trionfare una Hyundai dal 2018, quando Neuville vinse il Rally di Svezia.

La possibilità di poter ruotare due equipaggi sulla terza i20 ha dato modo a Hyundai di scegliere il pilota dalle caratteristiche migliori a seconda del fondo. Inoltre Sordo avrà l'opportunità di affinare la sua intesa con Borja Rozada, nuovo navigatore dopo l'addio di Carlos Del Barrio.

Ricordiamo che l'Arctic Rally Finland si terrà dal 26 al 28 febbraio, per una gara che durerà 10 prove speciali per un totale di 250 chilometri cronometrati.