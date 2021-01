WRC, Adamo: "Hyundai, tutto completamente sbagliato"

Il bilancio finale di Hyundai Motorsport è stato reso meno amaro dal buon terzo posto ottenuto da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al Rallye Monte-Carlo. L'equipaggio belga, alla prima uscita assoluta assieme, ha costruito una buona gara, salendo di colpi prova dopo prova, portando a casa un terzo posto meritato.

Ma per il team 2 volte campione del Mondo Costruttori, che mira a fare tris e a vincere anche quello Piloti, l'andamento del weekend e il risultato finale non può soddisfare i vertici del team a partire dal team director Andrea Adamo.

Il manager italiano non si è nascosto dietro a un dito e, al termine della gara, ha sottolineato ancora il suo disappunto per quanto visto nel suo team nel corso del weekend di gara con parole dirette e inequivocabili.

"Questo rally è finito nello stesso modo in cui è andato tutto il fine settimana. Chiaramente, è stato completamente sbagliato. Non so se sia stato l'approccio del team, o altro, ma oggi abbiamo mostrato di nuovo i nostri limiti".

"Sicuramente non era il caso di spingere perché ci stavamo solo leccando le ferite e cercando di finire la gara. Personalmente devo ripensare molte cose, perché quello che ho visto in questo fine settimana è lontano da qualcosa che possa rendermi orgoglioso e felice. Qualcosa nell'approccio deve essere cambiato".

Molto bello, però, il pensiero per Carlos Del Barrio, che questo weekend ha preso parte all'ultimo rally da navigatore di Daniel Sordo. A partire dal prossimo appuntamento correrà nel WRC3 assieme a Fabrizio Zaldivar mentre Sordo farà il suo esordio con il nuovo copilota, il già annunciato Borja Rozada.

"Vorrei aggiungere un'ultima parola per Carlos (Del Barrio, ndr) in occasione del suo ultimo evento con la nostra squadra. Vorrei estendere i miei ringraziamenti a lui per i suoi sforzi nelle ultime 3 stagioni, comprese 2 memorabili vittorie accanto a Dani in Sardegna. Gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera".