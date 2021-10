WRC. Adamo: "Grande vittoria. Forse alla fine ci siamo svegliati"

Hyundai Motorsport è tornata alla vittoria dopo 2 mesi dall'ultimo successo. Lo ha fatto al Rally di Spagna, penultimo evento del WRC 2021, ancora una volta grazie all'accoppiata Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe, i quali avevano già vinto il Rally di Ypres nel weekend di Ferragosto.

Una vittoria dal sapore dolce, perché dimostra quanto Neuville sia un pilota da titolo - pur non essendo più matematicamente in lotta quest'anno - e la Hyundai una vettura veloce almeno quanto la Toyota Yaris.

Al termine del Rally di Spagna, il team director di Hyundai Motorsport Andrea Adamo ha parlato ai microfoni di WRC+, il quale si è detto contento di aver mantenuto i giochi per i titoli ancora aperti fino a Monza.

"Sono contento per la squadra. Non è ancora matematico il titolo Costruttori per Toyota, quindi come dicevo, ce la giochiamo sino alla fine. E poi tutto andrà bene alla fine. Se così non sarà, è perché non è la fine. Almeno per i fan sarà bello vedere la lotta aperta fino a Monza".

La gara di Neuville e Wydaeghe è stata perfetta sino alla Power Stage, dove i due hanno passato brutti istanti non vedendo ripartire il motore della loro i20 Coupé WRC mentre si trovavano al riordino prima dell'atto finale.

"E' stato un rally duro, è stata una Power Stage difficile per quello che è successo a Neuville e ce la saremmo risparmiata volentieri. Ma alla fine è andata. Tante emozioni. Quest'anno abbiamo permesso agli altri di avere una vita facile. Forse alla fine ci siamo svegliati".

Per concludere, Adamo ha fatto i complimenti ai propri equipaggi, capaci di centrare il doppio podio in terra iberica. Il manager piemontese ha però voluto sottolineare la grande prestazione di Dani Sordo, capace di superare Ogier in una domenica resa complessa anche dalla pioggia che ha reso insidiosa la Power Stage (vinta da Sordo).

"Se posso, spesso ho tirato le orecchie a Sordo negli ultimi 2 anni per cercare di svegliarlo. Oggi invece lo ringrazio. L'ho visto andare a tutta sull'acqua, è stato grande e lo ringrazio. E' troppo facile dire grazie a Thierry, non voglio dire che sia normale, perché lui e Martijn hanno fatto un rally meraviglioso, ma anche Candido e Dani hanno fatto qualcosa di speciale. Forse il salto fatto in ERC ha fatto loro bene. Il team merita quello che ha ottenuto. Io spesso il più delle volte sto facendo casino".