WRC, Adamo: "Al Rally Croazia avremo aggiornamenti per le i20"

Hyundai Motorsport sta pianificando di settimana in settimana il prossimo evento del Mondiale Rally 2021, il Rally di Croazia previsto dal 23 al 25 aprile. Dopo aver riscattato una partenza da dimenticare al Rallye Monte-Carlo con il successo e il doppio podio al Rally Arctic Finland, il team di Alzenau vuole proseguire nella sua rincorsa alla vetta del Mondiale Costruttori.

Il momento che vive il calendario WRC 2021 è però molto particolare, perché tra il Rally Arctic Finland e il Rally di Croazia ci sono esattamente 2 mesi di distanza. Questo permetterà a gran parte dei team di iniziare a preparare le vetture Rally1 ibride 2022 - M-Sport e Toyota, in attesa del nulla osta da parte dei vertici di Hyundai alla propria sezione sportiva - ma modificherà in maniera importante la distribuzione delle tempistiche legate anche ai test delle squadre nella seconda parte dell'anno.

"Rispetto ad un calendario tipico da WRC, oggi ci troviamo con una distanza tra Arctic Rally e Croazia davvero notevole, con un paio di mesi di sosta che sono atipici per noi", ha dichiarato Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, ai microfoni di ACI Sport. "Questo ci penalizzerà molto nella seconda parte del campionato perché, avendo 12 eventi, come organizzazione saremo costretti a fare tutto di corsa e con complicazioni. Bisognerà pianificare meglio le attività dei test".

Adamo si è poi concentrato sul terzo appuntamento del WRC 2021, il Rally di Croazia. Si tratta di una gara nuova per tutti, a cui i team dovranno prepararsi molto bene. In questo senso per Hyundai la gara croata rappresenterà un appuntamento importante anche perché sulle i20 saranno introdotte novità che dovrebbero aiutare i tre equipaggi titolari.

"La Croazia è una gara nuova, dovremo capire bene le caratteristiche del rally e delle PS, in modo da pensare bene come svolgere i test in preparazione dell'evento. Quest'anno da regolamento abbiamo a disposizione un giorno a disposizione per ogni equipaggio iscritto. Cercheremo di pianificare anche l'introduzione degli sviluppi in vista dell'omologazione, dato che avremo aggiornamenti per quella gara".

Hyundai Motorsport ha impiegato al Rally il Ciocco e Valle del Serchio due dei suoi equipaggi sotto contratto, quello formato da Thierry Neuville e Martjn Wydaeghe - poi vincitore dell'evento - ma anche Craig Breen e Paul Nagle. I belgi hanno avuto modo di affinare la loro conoscenza in macchina, iniziando a prepararsi per il Rally di Croazia, primo evento interamente su asfalto della stagione 2021. Stesso discorso vale per Breen e Nagle, i quali potrebbero essere titolari anche nel terzo evento 2021 dopo aver fatto il loro debutto stagionale al Rally Arctic Finland, concluso con un quarto posto.

"Per questo valutiamo anche partecipazioni a gare nazionali, come ad esempio in Estonia, in modo da affinare la messa a punto della vettura. Importantissima, poi, è la capacità dei nostri equipaggi di spingere al limite fino alla fine. Se guardiamo i distacchi sulle PS da 22km ci ritroviamo oggi con divari di appena 2-3 secondi, quindi è logico spingere al massimo sempre. Questo non è facile e lo puoi fare se conosci l'auto molto bene. In Croazia correremo di nuovo su asfalto e i piloti dovranno riabituarsi a questo tipo di fondo", ha concluso Adamo.