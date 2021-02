WRC 2021: Rally Arctic Finland, orari e percorso

L'ultimo fine settimana del mese di febbraio ospiterà il Rally Arctic Finland, secondo appuntamento del WRC 2021. Si tratta di una novità assoluta, una gara organizzata e messa in piedi in poche settimane dopo la cancellazione del Rally di Svezia, originariamente seconda gara del Mondiale attuale partito a fine gennaio con il prologo di Monte-Carlo.

Il WRC, come ormai sostenuto da anni anche dalla sezione rally della FIA, non pò fare a meno di almeno una gara interamente su neve nel proprio calendario. Ecco perché la Federazione e i promotori del WRC si sono dati da fare per trovare una soluzione. Questa è stata trovata in Lapponia, grazie agli organizzatori del Rally Arctic Lapland,

L'evento che si terrà dal 26 al 28 febbraio in Finlandia prevede 251,08 chilometri cronometrati, suddivisi in appena 10 prove speciali complessive. Lo scenario, poi, sarà particolare per due motivi: il primo è da ricercare nella prova lunga che si svolgerà al venerdì in notturna, mentre il secondo a causa dell'assenza forzata del pubblico per le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19.

Le prove speciali

La gara scatterà venerdì pomeriggio con 2 passaggi sulla Sarriojarvi, ossia la prova speciale più lunga della gara con i suoi 31,05 chilometri. Il secondo passaggio su questa prova sarà effettuato in notturna, aumentando così i rischi e la difficoltà della stessa.

Sabato, invece, ospiterà la seconda giornata di gara con 2 giri su prove collocate a Est di Rovaniemi, sede del Parco Assistenza, per un totale di 144,04 chilometri di gara. 6 le prove previste per la giornata centrale, con il doppio passaggio sulle prove Mustalampi, Kaihuavaara e Siikakämä.

Domenica, invece, sarà come al solito l'ultima giornata di gara e saranno disputate appena due prove speciali. Si tratta di un doppio passaggio sulla prova Aittajärvi, lunga 22,47 chilometri. Il secondo passaggio sarà considerato come Power Stage.

Le caratteristiche del percorso

Il Rally Arctic Finland sarà l'unica gara del WRC 2021 a tenersi completamente su un fondo innevato e, probabilmente, con sezioni ghiacciate. A bordo strada, poco prima degli alberi, ci saranno banchi di neve che andranno via via ingrandendosi a ogni passaggio delle vetture.

I piloti dovranno essere bravi a evitare impatti contro questi banchi di neve, onde evitare di sbattere e rovinare parti aerodinamiche e meccaniche delle rispettive vetture. Le temperature, poi, faranno la differenza anche per quanto riguarda il grip conferito dalle gomme.

Ci si aspetta temperature che possano anche toccare i -30°. In queste condizioni le Pirelli Sottozero Ice J1 avranno un compito arduo, ovvero garantire ai piloti un livello di grip tale da essere sicuri a velocità molto elevate. Per questo motivo i 384 chiodi per gomma dovranno fare il loro lavoro in ogni prova speciale, soprattutto nelle più fredde.

Rally Arctic Finland - il programma del weekend