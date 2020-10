WRC 2021: ogni vettura avrà solo 2 motori per la stagione

Il WRC si conferma categoria proiettata al futuro e, dopo aver pensato al nuovo regolamento che sarà introdotto nel 2022, ha deciso di lavorare in maniera importante sulla riduzione costi già dalla prossima stagione.

Con il regolamento tecnico congelato fino alla fine del prossimo anno, l'unico modo di intervenire per abbassare le spese dei team è stato intervenire sul regolamento sportivo.

Dopo la pubblicazione del nuovo calendario 2021 del WRC, svelato in seguito alle decisioni del Consiglio Mondiale del Motorsport riunitosi una settimana fa, la FIA ha confermato che il numero di motori a disposizione di ogni vettura sarà ridotto.

Il calendario del prossimo Mondiale Rally sarà composto da 12 eventi complessivi, 9 di questi in Europa proprio per facilitare gli spostamenti di team e materiale, ma anche per controllare meglio la situazione sanitaria.

Per questo motivo la FIA ha deciso di intervenire sul numero di motori che nel 2021 potranno essere utilizzati da ogni vettura. Questi non saranno più 3 come in questa stagione, bensì 2.

Ciò vuol dire che ogni team ufficiale dovrà approntare 2 motori per vettura (più le scorte in caso di guasto) e che questi saranno chiamati a durare ben 6 rally ciascuno. Si tratterà di un leggero aumento rispetto alle regole vigenti in questa stagione, nonostante un minor numero di eventi rispetto al calendario originale 2020.