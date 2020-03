WRC 2020: con il Rally del Messico arriva la prima gara su terra

A quasi un mese di distanza dal secondo appuntamento 2020, il WRC riparte dal Rally del Messico, prima tappa extra europea della nuova stagione. La gara messicana, non coinvolta dalle tensioni create dall'epidemia di Coronavirus che ha portato alla cancellazione altri eventi del motorsport a livello globale, avrà anche grande importanza dal punto di vista sportivo, perché sarà anche la prima gara della stagione a tenersi su un fondo sterrato.

I 4 giorni di gara

La corsa inizierà giovedì sera - in Italia sarà notte - con la cerimonia d'apertura della gara e le prime due speciali che si terranno sulle strade di Guanajuato. Queste saranno una sorta d'antipasto, perché è da venerdì che i piloti inizieranno a fare sul serio.

Nella seconda giornata di gara, dunque proprio venerdì, saranno svolte ben 10 prove speciali delle 24 totali. Le prove saranno svolte attorno alla città. Grande attesa per la prova di El Chocolate, di oltre 31 chilometri, ma anche per la Ortega e Las Minas. Queste tre, saranno svolte per 2 volte in giornata.

Nella giornata di sabato - terza di gara - le stage previste sono 9 e saranno svolte per la maggior parte sulle strade di montagna a nord-est di Leon. Questa sarà la giornata più lunga in termini di chilometri cronometrati, ben 133,78.

Come al solito, domenica rappresenterà la giornata conclusiva con 3 prove speciali. L'ultima di queste, la stage El Brinco, farà le veci di power stage e assegnerà punti ulteriori oltre a quelli derivanti dalla classifica generale dell'evento.

Le novità della gara

Nella giornata di giovedì, la corsa si aprirà con una prova di appena 1,2 chilometri mai fatta prima. Sarà svolta nelle strade di Guanajuato per due volte.

Importanti i ritorni delle stage di Alfaro e Derramadero. Queste prove, che saranno svolte 2 volte ciascuna, rientrano nel programma della gara dopo diversi anni in cui non sono state utilizzate.

Da notare inoltre come le due prove conclusive della giornata di sabato siano le più corte nella storia del WRC, rispettivamente di 700 e 910 metri. Sono state pensate per attirare il pubblico e spettatori, non a caso hanno la denominazione di Super Special Stage.

Le sfide della gara

Il Rally del Messico è la prima gara su terra della stagione 2020, con vetture e piloti che non corrono su questo fondo dal Rally di Catalogna della passata stagione in cui Thierry Neuville vinse la gara e Ott Tanak il titolo iridato Piloti.

Questa sarà inoltre la gara più calda fatta sino a ora in termini di temperature. Dopo il freddo di Monte-Carlo e della Svezia, le temperature in Messico dovrebbero aggirarsi attorno ai 30 gradi, mettendo così sotto stress le vetture a livello di motori e trasmissioni.

Come se non bastasse, il Rally del Messico offrirà il punto più alto della stagione 2020 di WRC con la vetta di 2.737 metri. Questo potrebbe essere un fattore importante per l'affidabilità dell vetture. I motori hanno bisogno di aria per respirare e in quel punto ne avranno un 20% in meno rispetto al solito.

In parte del percorso i piloti dovranno stare attenti alla presenza di blocchi di cemento posti a bordo strada per delimitare il percorso. Un contatto con uno di questi potrebbe danneggiare seriamente le vetture.

Il programma - stage e orari