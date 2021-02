WRC: 1-2 Hyundai al Rally Otepää in vista dell'Arctic

Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno imposto la loro legge al Rally Otepää talveralli 2021, trionfando per la quinta volta in carriera in una gara di casa al volante di vetture WRC.

L'equipaggio di Hyundai Motorsport si è imposto vincendo tutte e 8 le prove speciali, 2 giri sulle stesse 4 prove per un totale di 83,94 chilometri cronometrati, battendo i compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

La gara, di fatto, si è giocata esclusivamente tra i due equipaggi schierati da Hyundai Motorsport, con Tanak e Jarveoja che hanno avuto la meglio chiudendo la corsa con un vantaggio di 33"4 sull'equipaggio belga.

Sia Tanak che Neuville hanno corso al volante di una i20 Coupé WRC Plus, così da preparare il Rally Arctic Finland che si terrà dal 26 al 28 febbraio in condizioni molto simili a quelle trovate in questa giornata, ovvero un fondo completamente innevato, un tracciato misto e temperature rigide.

Per loro una gara importante per preparare gli assetti, ma anche per scoprire le gomme Pirelli Sottozero J1, ossia le coperture realizzate in esclusiva da Pirelli per le gare tutte su neve. Inizialmente le J1 erano pensate per il Rally di Svezia, ma poi questo è stato cancellato e sostituito proprio dal Rally Arctic Finland.

Non è tutto, perché per Neuville e Wydaeghe questo Rally Otepää è stato molto importante anche per proseguire a trovare la giusta confidenza dopo aver corso per la prima volta assieme il Rallye Monte-Carlo, gara chiusa dai due al terzo posto dietro le Toyota di Ogier-Ingrassia ed Evans-Martin.

Qualora Neuville volesse lottare per il titolo Piloti, avrà bisogno di affinare la sua intesa con Wydaeghe nel più breve tempo possibile dopo l'improvvisa separazione sportiva tra Thierry e Nicolas Gilsoul, arrivata pochi giorni prima il via del Mondiale Rally 2021.

Per la cronaca, il terzo posto è finito nelle mani dell'equipaggio estone formato da Georg Gross e Raigo Molder (quest'ultimo ex navigatore di Ott Tanak anche nel Mondiale Rally fino al termine del 2016) al volante di una Ford Fiesta WRC. Gli estoni hanno però chiuso staccati di 2'17"6 da Tanak-Jarveoja, con 23"9 di vantaggio sulla Volkwagen Polo GTI R5 di Egon Kaur e Silver Simm.