WRC | Rally Monza, PS14: svetta Neuville. Ogier, che rischio!

Finalmente ci siamo. Questa mattina ha preso il via la giornata finale dell'ACI Rally Monza Italia e del WRC 2021. Lo ha fatto con la Prova Speciale 14, la terzultima dell'evento, che ha visto firmare lo scratch a Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al volante della Hyundai i20 Coupé WRC Plus numero 11.

Il pilota belga, sempre molto competitivo anche in pista, ha staccato di 1" netto entrambi i contendenti al titolo iridato piloti, dunque Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, accreditati del medesimo tempo.

Questo non fa altro che tenere ancora congelata la classifica, con Ogier in testa nei confronti di Evans per appena mezzo secondo. Ma, per il 7 volte iridato, la PS14 Grand Prix 2 di 10,29 chilometri, è stata teatro del momento più pericoloso e di tensione di tutto il suo weekend.

Arrivato a una delle chicane volte a rallentare la percorrenza sull'ovale di Monza - per la precisione lo stesso in cui ieri Nikolay Gryazin aveva divelto la sospensione posteriore destra della sua Skoda Fabia Rally2 Evo, Ogier ha colpito con la ruota anteriore destra uno dei dissuasori in cemento.

L'impatto è stato udibile in maniera nitida anche dalla cameracar, con Ogier che ha rallentato il suo passo nella lunga chicane, per poi riprendere senza troppi problemi. Arrivato alla fine della prova è stato possibile valutare i danni fatti dall'impatto.

Cerchione sfregiato e rotto in un punto, gomma altrettanto rovinata e con un buco abbastanza profondo sulla spalla, ma non abbastanza da portare alla foratura immediata. Ogier ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché se avesse rotto la sospensione (come capitato ieri a Gryazin e lo scorso anno a Neuville) avrebbe potuto dire addio all'ottavo titolo.

Per ciò che riguarda le altre posizioni, Dani Sordo rimane in terza davanti al compagno di squadra Neuville, mentre Oliver Solberg continua a completare la Top 5 e a gestire il suo margine di vantaggio da Takamoto Katsuta.

Teemu Suninen è riuscito a respingere bene gli attacchi di Gus Greensmith e a rendere più salda la settima posizione nella classifica generale. Stessa cosa è riuscito a fare Andrea Crugnola, autore dell'11esimo tempo di speciale e ora sempre più decimo assoluto e in testa al WRC3. Yohan Rossel dovrà invece guardarsi dal ritorno di Kajetan Kajetanowicz, ormai alle sue spalle e staccato di 1"5.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 2.18'40”5 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +0"5 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +28"0 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +45"6 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +1'24"9 6 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'39"0 7 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +2'21"3 8 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +2'31"1 9 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +3'48"1 10 Crugnola/Ometto Hyundai i20 N Rally2 +8'21"5