Video: l'era del gruppo B raccontata da Markku Alen

Markku Alen ha dei bei ricordi dell'epoca più illustre del rally, nonostante sia stato privato del titolo, e li ha condivisi con David Evans di Autosport nel 2016...

Il sole sorge. Gli Aviatori. Il maglione resta intorno alle spalle, coprendo in parte una camicia bianca perfettamente stirata. Non è cambiato nulla. Quando inizia il discorso, gli anni passano con il tono tagliato e urgente. Markku Alen ha tempo. Non guarda mai il suo orologio o sopra la mia spalla. Ma il suo carattere è quello di un uomo che va di fretta. Non per niente è ancora conosciuto come ‘Maximum Attack’.

Ci siamo incontrati a Jyvaskyla durante il Rally di Finlandia del 2016, ma parlare con Alen in un posto del genere è quasi impossibile. Un po' come cercare di avvicinare il Papa mentre celebra la messa. Il Rally conserva il suo seguito religioso in Finlandia; la congregazione è ancora appesa a ogni parola del suo leader. Lo guido dentro, dove c'è una mezza possibilità di svolgere l'intervista senza lo sguardo un po' inquietante di una popolazione adorante.

"Hai visto l'auto di Henri ad Harju ieri sera?", chiede. La Lancia Delta S4 di Henri Toivonen, vincitrice del RAC Rally del 1985, ha catturato l’attenzione nella fase di apertura della prova del campionato del mondo in Finlandia. Certo che l'avevo vista. La presenza di una macchina così iconica ha fornito il percorso perfetto per l'intervista.

"Bella macchina, eh?" dice. "Bella macchina e i colori, così fantastici". Mi piacciono questi simpatici sponsor. Martini è sempre stato il migliore per me".

A tre decenni di distanza, la Delta S4 resiste ancora alla prova del tempo. Sembra assolutamente moderna e profondamente capace. Ma è stata brutale. Il gruppo B è stato brutale.

"A volte avevo paura nella S4 – afferma Alen – Ricordo che qui a Ouninpohja, nel 1986, andammo di traverso e poi girammo ad altissima velocità. Un grande momento - ehi, ti dico, un grande momento. Ma quella volta ho avuto paura. Mi sono chiesto ‘che cosa sta succedendo?’ Sono sceso e mancava l'ala posterior, non c'era deportanza. È stato molto spaventoso”.

"La S4 non era una macchina facile da guidare. Avevi il volumex [sovralimentatore] basso, forse fino a 4000 giri al minuto. Ma poi c'era un buco prima che il turbo colpisse, subito dopo più potenza".

Qualche mese dopo aver visto i suoi compagni di squadra Toivonen e Sergio Cresto morire in un incendio al Tour de Corse, quei timori erano del tutto comprensibili.

"Quando ero in griglia di partenza della tappa in Corsica, vedevo arrivare il fumo – ricorda – ‘Che cos'è? Non capisco, un incendio boschivo, qualcosa?’ Partiamo. Sono sceso in questa curva a sinistra e la macchina era spenta. I ragazzi erano morti. È stato un momento molto brutto, molto brutto. Henri era un bravo ragazzo, un duro. Era un pilota professionista, voleva solo la vittoria, il secondo posto per lui non era niente".

Quel periodo è stato tanto difficile per Alen, che ha perso il suo compagno di squadra preferito 12 mesi prima. Attilio Bettega infatti aveva colpito un albero di fianco alla sua Lancia 037.

"Ho insegnato molto a Bettega – dice – Era quello bravo, è diventato davvero un buon pilota: molto calmo ma con molta fretta. Aveva Miki Biasion dietro, c'erano sempre più piloti italiani. Ma Bettega cominciava a diventare sempre più un pilota ufficiale. Poi la sfortuna: prende un rollcage direttamente sul casco".

L'approccio di Alen alla follia del Gruppo B è un riflesso della natura "muck-and-bullets" dell'epoca: "All'epoca non pensavi alle cose. Seduto sul serbatoio della S4, OK. Non sapevamo nulla di quanto fosse forte il rollcage. E gli spettatori, alcuni erano così stupidi. Si andava a sbattere contro un muro di persone, poi si apriva. Non potevamo cambiare il modo di guidare. Se inizi a fare slalom, allora paghi un minute, devi solo sperare di farcela. Non si alza, si guida e basta".

E guidare molto, molto veloce.

"Sul rettilineo, la macchina era pazzesca – ricorda Alen – Così veloce. Ricordo quando abbiamo testato il Gruppo A Delta alla fine del 1986. ‘Ehi, cos'è questo? La macchina non è niente’.

La riluttanza di Alen a guardare a quell'inverno con affetto è comprensibile. Ha vinto e ha perso tutto. Lui e Juha Kankkunen andarono all'evento finale della stagione 1986, il Rally Olympus in America, per una resa dei conti vincente. La candidatura al titolo di Alen era stata aiutata non poco dall'esclusione della Peugeot dal Rally di Sanremo per l'uso di rivestimenti laterali illegali, per non parlare del gradino più alto del podio ottenuto dalla sua squadra sulle Alpi Liguri.

"Ho perso cinque minuti con una foratura all'inizio della manifestazione - racconta Alen - ma il direttore della Lancia, Cesare Fiorio, ha detto ai ragazzi cosa stava succedendo. Ma è stato un modo così stupido di farlo: Miki Biasion e Dario Cerrato mi aspettavano davanti a tutti gli spettatori e io arrivavo come un autista di autobus. Perché farlo lì? Perché non in mezzo al palco, lontano dalla TV e dagli spettatori? E' come dire: 'Alen, è così pessimo".

La vita alla Lancia non è stata facile, nemmeno per il figlio adottivo del nord Italia, Alen: "Fiorio era un tipo tosto. Per me, se riesci a vincere, cerca di farlo nelle prime tre o quattro tappe". Se la sensazione c'è, allora è il massimo dell'attacco. Ma se la fiducia non c'è, allora va bene, guarda al secondo o al terzo, forse. Prendi i punti.

"In Lancia non c'erano tattiche come questa con Fiorio. Per tutto il tempo alla radio diceva ‘Ehi, non si vince quella tappa! Perché?' Spingeva come un matto per tutto il tempo".

Alen aveva guidato per Fiat e Lancia dal 1974, ma tutto ciò era quasi finito nell'autunno del 1985. Dopo essersi seduto a guardare la rivoluzione del rally di Audi e Peugeot in testa alla classifica, la frustrazione di Alen per i ritardi della Delta S4 ebbe la meglio su di lui.

"Per un mese sono stato un pilota Peugeot – dice – Ricordo che era il settembre 1985 e chiamavo la Fiorio. Niente. Non rispondeva al telefono, per tutto il tempo era via a provare un motoscafo. Non aveva tempo per me.

"Ho detto: 'OK, ora mi prendo del tempo per Alen', e ho chiamato il capo della Peugeot Jean Todt. Mi ha risposto al telefono. Eravamo a Sienna, a fare i test per Sanremo. Sono andato a cena con Jean e gli ho dato un foglio [contratto] e ho firmato. Gli ho ditto ‘Jean, ora lavoro per te’.

Questo è successo prima dell’avvento del cellulare, ed ero da solo. Non ho chiamato né mia moglie né il mio co-pilota Ilkka Kivimaki, ho solo firmato. Uno o due giorni prima del mio trasferimento, il grande capo è venuto dall'Italia per dirmi che sarei rimasto".

Dodici mesi dopo, c'è stata una chance per il titolo. Alen aveva vinto la FIA Cup for Drivers del 1978, precursore della corona ufficiale dei piloti del Campionato del Mondo Rally che arrivò la stagione successiva, ma non il WRC stesso.

Il dicembre 1986 fu il suo momento.

"Si è parlato molto di quello che stava succedendo con la FIA – dice Alen – Così prima dell'inizio del Rally Olympus abbiamo parlato e la FIA, la Peugeot e la Lancia erano d'accordo, chi vince sarà campione del mondo.

"Quindi Juha ed io, stavamo spingendo come un diavolo. Questo è stato il più grande rischio di sempre per noi. Ma la S4 negli USA è stata la migliore auto che abbia mai guidato. Mi sentivo di avere 650 o 700 cavalli in quell'evento. Stavamo facendo un rally fantastico, ma così rischioso. Stavamo vincendo e si sentiva che eravamo campioni del mondo".

Poco più di una settimana dopo, il Gruppo B era finito, Alen e Kivimaki erano in Lapponia per testare la Delta del Gruppo A della Lancia. Il giorno prima, l'organo di governo si era riunito per discutere dell'esclusione della Peugeot dalla tappa italiana. Se i risultati fossero stati annullati, Alen avrebbe perso i suoi punti Sanremo e il suo titolo sarebbe stato consegnato a Kankkunen.

"Ho visto arrivare questo aereo private – dice Alen –Era pieno inverno. Perché un aereo privato stava arrivando nel nord della Finlandia? Sapevo che si trattava di persone della Lancia. Ho detto subito a Kivimaki: ‘Abbiamo perso’.

Per quattro anni, il Gruppo B è stato un vero e proprio dramma. Il suo atto finale è stato crudele su un uomo che ha fatto più di ogni altro per raccontare la storia di quella che sarebbe diventata l'epoca più appassionata e fervente del rally.

Dice: "Ehi. Conosco la sensazione di essere campione del mondo. Ho avuto questa sensazione per 10 giorni e non ha cambiato la mia vita. Abbiamo fatto una bella festa e poi ho perso tutto". La vita è bella, ho tanti bei ricordi e amici fantastici.

"Non è una brutta storia, eh?"