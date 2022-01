Video | Ceccarelli: "Loeb longevo? Un esempio per i giovani"

Chi l'ha detto che l'età è un limite? Quando c'è esperienza, consapevolezza delle proprie capacità, sete e determinazione, tutto - o quasi - è possibile. Lo ha dimostrato Sébastien Loeb, che non appena finita la Dakar, ha fatto le valigie in direzione Principato, in occasione della prima tappa del mondiale Rally del 2022, l'attesissimo Monte-Carlo.

Loeb vince, conquistando la sua 80esima vittoria in carriera. A dimostrazione che la forza di volontà e la passione, spesso, non hanno età.