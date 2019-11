Tanak iridato WRC: "Ho raggiunto l'obiettivo della mia vita"

La Toyota Yaris WRC numero 8 con Ott Tanak e Martin Jarveoja a bordo taglia il traguardo della Power Stage. Ha appena ottenuto il miglior tempo di prova. Uno scratch come un altro, non fosse che risulterà decisivo per la conquista del primo titolo iridato per l'equipaggio estone.

I due non si guardano, non parlano. Poi, nel tratto che li porta dal termine della speciale al controllo orario, i sorrisi iniziano ad affiorare. Piccole inclinazioni delle bocche, poi Tanak afferra per il casco il suo navigatore e lo scuote. La tensione provata in questo fine settimana cala.

Martin replica a Ott, si toglie le cinture, quasi esce dal sedile, guarda Tanak e lo afferra a sua volta per il casco. Sì, lo hanno capito. Hanno vinto il titolo Mondiale Piloti e Navigatori WRC 2019. Ed è un Mondiale storico, perché interrompe la striscia lunga 15 anni imposta dai Sébastien - Loeb prima e Ogier poi - e perché riporta il titolo piloti alla Toyota dopo Didier Auriol nel 1994.

Tanak è uscito dalla sua Yaris con le lacrime agli occhi. Anche l'iceberg più solido, in certe occasioni, può sciogliersi. Poi, prima di concedersi ai microfoni della stampa, è andato davanti alla sua Yaris e si è chinato per baciare il logo della Toyota.

Un segno forte dopo le ultime voci che lo darebbero in partenza per Hyundai Motorsport nel 2020, ma anche ambiguo: fedeltà o dolce addio? Il futuro è dietro l'angolo, ma è giusto rimanere nel presente e festeggiare un risultato storico per lui e per il WRC.

"Mi sento davvero bene. Difficile dire qualcosa", ha dichiarato Tanak una volta terminata la Power Stage. "Avevo tante pressione sulle spalle in questo fine settimana e ho raggiunto l'obiettivo della mia vita. E' una cosa che non si può immaginare. Grazie al team, che ha fatto un lavoro eccezionale. Non ho mai voluto prendere rischi ma come ha detto mia mamma ieri sera, se vuoi che succeda qualcosa, devi fare in modo che accada".

Non potevano mancare le parole di Tommi Makinen, responsabile del team Toyota Gazoo Racing WRC: "E' davvero difficile da descrivere. Voglio ringraziare enormemente l'intero team per il duro lavoro che hanno fatto assieme a Ott nel corso di queste 14 gare".

Stasera sarà tempo di festeggiare il raggiungimento dell'"obiettivo della vita". Poi, però, sarà tempo di far sapere dove e come porterà il numero 1 appena conquistato sul campo nel 2020...