Suninen al via con Hyundai in WRC2 al Rally di Spagna

Hyundai Motorsport ha annunciato che Suninen si unirà alla squadra WRC2, affiancando il titolare Jari Huttunen. Una notizia che è arrivata poco dopo l'annuncio che Oliver Solberg sarà impegnato su una WRC in occasione della gara prevista per il weekend del 17 ottobre.

Questo è il secondo impegno che Suninen si è assicurato dopo la sua uscita a sorpresa dalla M-Sport avvenuta il mese scorso, dopo che gli era stato offerto un programma più focalizzato sul WRC per il resto dell'anno.

Prima di partecipare al Rally di Spagna, sarà al via anche del Rally di Finlandia dell'1-3 ottobre, nel quale guiderà invece una Volkswagen Polo.

"Hyundai Motorsport è una grande squadre, con una mentalità professionale e motivante, che cerca di fare grandi risultati sia nel WRC che in WRC2", ha detto Suninen.

"E' fantastico far parte di questa grande squadra e non vedo l'ora di vivere questa esperienza, cercando di ottenere un buon risultato in WRC con la nuova Hyundai i20N Rally in occasione del Rally di Spagna", ha aggiunto.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2 Photo by: M-Sport

I piani di Suninen per il prossimo anno devono ancora essere annunciati, ma realisticamente sono rimasti solamente due posti vacanti nel WRC nel caso in cui volesse tornare nella top class.

Il 27enne era stato collegato alla Toyota, ma il favorito per quel posto sembra essere il suo connazionale Esapekka Lappi, ex pilota di Toyota, Citroen ed M-Sport.

Lappi si unirà alla Toyota già in occasione del Rally di Finlandia, nel quale porterà in gara una quinta Yaris WRC. La vettura sarà gestita dal team ufficiale della Casa giapponese, ma con una colorazione privata.

Anche la Hyundai deve ancora svelare i suoi piani per la terza vettura, sulla quale però si pensa che possano alternarsi Dani Sordo ed Oliver Solberg. Craig Breen, che attualmente è legato alla Casa coreana, sembra invece prossimo ad un passaggio alla M-Sport.