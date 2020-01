Sparco si veste di... Martini

Sparco e MARTINI Racing di nuovo insieme, per una partnership che ha il sapore della leggenda e

il brivido del futuro: si potrebbe descrivere così l’accordo di collaborazione tra due icone del Made in Italy, che nell’epoca d’oro del Rally hanno fatto vibrare i cuori di intere generazioni di appassionati di auto e che continuano a regalare forti emozioni.

Al centro dell’accordo tra Sparco e il Gruppo Bacardi, che detiene il brand MARTINI RACING, il lancio di una serie di prodotti che per la prima volta rivisitano in chiave moderna l’epopea di MARTINI RACING nel motorsport, sulle strade di tutto il mondo: dalla tuta ai caschi e ai sedili da auto che verranno declinati anche in una versione da ufficio, il mito dei rally di fine XX secolo riprende vita.

E il battesimo di questo rinnovato sodalizio avverrà proprio a Torino, capitale italiana dell’auto e culla dei due brand internazionali, in occasione di Automotoretrò, rassegna torinese dedicata al motorismo storico, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020 presso il Lingotto Fiere. Sparco sarà presente con uno stand presso il Padiglione 2 Stand B-17.

Da Miki Biasion – campione del mondo rally nel 1988 e 1989 – al finlandese Juha Kankunen – 4 volte iridato tra il 1986 e il 1993, nonché ultimo pilota ufficiale di una Lancia con livrea Martini Racing; dal tedesco Walter Röhrl – che dominò nel 1980 e nel 1982– al francese Didier Auriol – compagno di Biasion nel 1989. E poi ancora leggende come l’indimenticato Henri Toivonen, Markku Alén, Attilio Bettega, Colin McRae: negli anni d’oro del rally, Sparco e MARTINI Racing hanno contribuito ai trionfi dei migliori piloti del pianeta.

E grazie a questo rinnovato sodalizio, gli appassionati di ieri e di oggi potranno rivivere quelle emozioni indossando e utilizzando i prodotti che riproducono fedelmente i colori e le linee di un tempo. Con in più le migliori innovazioni 2020 di casa Sparco per garantire il massimo della sicurezza e del comfort.