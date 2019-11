Skoda all'assalto del titolo Costruttori WRC2 al Rally di Catalogna

Sul lungomare di Salou si è aperto il RallyRACC, cioè la tappa spagnola del Mondiale Rally,

ultima in Europa per il 2019 prima che l'Australia faccia scendere il sipario sulla stagione del

Campionato Mondiale per le ruote artigliate su strada.

La città della Terragona é un centinaio di chilometri a sud est di Barcellona ed è chiaramente impostata come la tipica cittadina che vive sull'estate e sui bagni in mare, con file di alberghi lungo il corso che a fine ottobre paiono un po' tristi per la scarsa affluenza. Ma il caldo di questo anno permette ancora a qualcuno di provare a godersi le spiagge sfruttando la pace, che questo weekend sarà allontanata dagli appassionati di motorsport accorsi.

Nella giornata di giovedì l'atmosfera nella sede della gara nel Centro Congressi del Parco Divertimenti di PortAventura era elettrica in vista del via, che é stato celebrato poi la sera con il tradizionale Cerimoniale delle vetture sul palco a farsi vedere dagli appassionati e fare sentire il rombo dei mezzi.

Ovviamente ad aprire la scena sono stati per primi auto e piloti della classe superiore, poi si è passati alla WRC-2 Pro con il già campione 2019 Kalle Rovanperä e la sua Škoda Fabia R5 del team ufficiale di Mladá Boleslav. E proprio loro accompagneremo questo fine settimana per vivere con loro il loro assalto al titolo costruttori WRC-2, che sarebbe il quinto consecutivo come già quello piloti.

A fianco del giovane finlandese ci sarà il pilota-simbolo della Casa ceca, l'affidabile e fedele Jan Kopecký vincitore del campionato nel 2018, che al momento é quarto in classifica alle spalle di Fergus "Gus" Greensmith e Mads Østberg e potrebbe tentare a risalire sino in seconda posizione, ma dovrebbe fare due grandi risultati nelle ultime due tappe e, riuscisse Škoda a conquistare il titolo in Spagna, il ceco non andrebbe in Australia. Ora via verso gli sterrati spagnoli che apriranno la gara!