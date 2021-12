Separazione choc tra Hyundai ed Andrea Adamo!

E' un fulmine a ciel sereno quello che annuncia la separazione con effetto immediato tra Hyundai Motorsport ed Andrea Adamo.

Dopo sei anni di collaborazione tra la Casa coreana e l'ingegnere piemontese, è giunto oggi il comunicato-choc che le loro strade si divideranno di comune accordo, per motivi personali dello stesso Adamo.

Un colpo di scena clamoroso dato che nessuno se lo sarebbe mai aspettato, tanto più che la stessa Hyundai sta lavorando alacremente sul nuovo progetto ibrido del WRC ed è impegnatissima nelle serie turismo con le macchine TCR, oltre all'ETCR elettrico.

Con il Rallye Monte-Carlo alle porte, ad Alzenau hanno optato per incaricare il Presidente Scott Noh di assumere temporaneamente il ruolo di Adamo, in modo da gestire al meglio le operazioni ed attendere il nome del suo successore.

"Dopo sei anni con Hyundai Motorsport, di comune accordo abbiamo deciso che lascerò il mio ruolo di Team Principal - spiega Adamo - Per me è giunto il momento di ripensare al periodo di maggior successo della mia carriera, ricco di grandi momenti, bei ricordi e titoli".

"Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto cominciando dal reparto Customer Racing e arrivando ai titoli WTCR e WRC. Auguro all'azienda il meglio per il suo futuro".

Noh ha aggiunto: "Voglio ringraziare Andrea per il significativo contributo che ha dato in questi sei anni, che ci ha portato agli importanti titoli WRC e WTCR. Vorrei soffermarmi sui momenti positivi passati assieme e gli auguro sinceramente il meglio per il futuro".

"La nostra attività prosegue come previsto per il 2022, con il Rallye Monte-Carlo di gennaio. Attraverso i nostri programmi sportivi, continuiamo l'impegno per accrescere le credenziali di Hyundai in tutto il mondo".

Andrea Adamo, Team principal Hyundai Motorsport Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport