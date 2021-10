Thierry Neuville conquista la seconda vittoria in stagione al Rally di Catalunya. Il belga, portacolori Hyundai, è al secondo acuto del 2021 al volante della I20 WRC Plus. Neuville chiude davanti alla Toyota di Evans, che tiene aperti i giochi per la corsa al titolo mondiale approfittando del quarto posto della Yaris di Sebastien Ogier.

Terzo gradino del podio per Dani Sordo, che sulle strade di casa appare come sempre in grande spolvero. I giochi per il campionato piloti e per quello costruttori si decideranno a dicembre, in occasione del Rally di Monza