Prima conferma Citroen: non sarà nel WRC con le regole 2022!

Citroen Racing ha più di un passo fuori dal WRC 2020, nel frattempo è arrivata una certezza importante: la Casa francese non sarà più presente nel Mondiale Rally a partire dal 2022, anno in cui sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico che prevederà anche l'introduzione della tecnologia ibrida.

PSA, gruppo che comanda Citroen, ha intrapreso una politica ben precisa: l'elettrico. Per questo motivo ha iniziato a investire sul motorsport - o meglio, lo farà dai prossimi anni - su serie che sono a oggi considerate più consone alla missione commerciale progettata negli ultimi mesi.

Non è un caso che PSA Motorsport abbia annunciato il ritorno nel WEC a partire dal 2022, quando saranno introdotti i nuovi regolamenti e le Hypercar. Ed è proprio con le Hypercar che Peugeot rientrerà nel Mondiale Endurance, con il chiaro obiettivo di lottare con i Costruttori per aggiudicarsi i Mondiali e, soprattutto, la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

Non poteva mancare la Formula E, serie a cui PSA tiene molto. Non è un caso che DS, assieme a Techeetah, siano il team di riferimento della serie "full electric" della FIA. Anche la scorsa stagione il team è riuscito ad aggiudicarsi con merito i titoli dopo una grande stagione.

Oggi, tramite le parole di un portavoce, PSA Motorsport ha fatto sapere che non parteciperà al nuovo corso del WRC che scatterà nel 2022. "PSA Motorsport ha confermato il programma WEC di Peugeot. Il nostro impegno in Formula E continuerà e certamente non concorreremo in tre programmi elettrici o ibridi. Citroen non sarà nel WRC nel 2022. Questo è sicuro".

"Per quanto riguarda l'attualità non ci sono ulteriori news. Aspettiamo e vediamo. E' sicuro che il nostro programma clienti Citroen con la C3 R5 continuerà". Questa decisione ricalca quanto fatto da Volkswagen, sparita dal WRC al termine del 2016 ma rimasta poi nel WRC2 con il programma clienti grazie alla nuova Polo GTI R5.

I nuovi regolamenti WRC 2022 saranno divulgati in maniera più specifica dopo il prossimo Consiglio Mondiale del Motorsport che si terrà il 4 dicembre, intanto il Mondiale Rally ha perso un team, una Casa costruttrice che negli ultimi lustri è stata capace di fare incetta di titoli nell'epopea Loeb.

PSA Motorsport non si è ancora esposta riguardo l'uscita immediata dal WRC, ma è certo che stia affrontando il discorso con Sébastien Ogier e che quest'ultimo sia fortemente richiesto da Toyota per la prossima stagione. Con Citroen ritirata, il francese sarà libero di chiudere la carriera nel team diretto da Tommi Makinen.

Informazioni aggiuntive di David Evans