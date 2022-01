Nella terra del Principato, oggi, è stata scritta la storia per due volte: Sébastian Loeb raggiunge l'80esima vittoria in carriera, ma al suo fianco c'è Isabelle Galmiche, la sua nuova navigatrice, che riporta un successo femminile nel WRC che mancava da 28 anni.

Per M-Sport, fare la formichina nel 2021 pare abbia portato i suoi frutti. Non si può dire la stessa cosa per Hyundai Motorsport, protagonista di un fine settimana di profondo buio...