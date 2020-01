Ostberg pilota ufficiale Citroen 2020, ma nel WRC2 con la C3 R5

Citroen Racing si è ritirata ufficialmente dal WRC al termine del 2019, ma il programma clienti continua ad esistere più saldo che mai. Proprio in queste ore la Casa francese ha confermato il programma WRC2 assieme a Mads Ostberg e Torstein Eriksen anche per la stagione 2020.

Il pilota norvegese affronterà così il Mondiale Rally per cercare di portare a casa il titolo WRC2, quello dedicato a vetture della classe R5 ma supportate dalle Case ufficiali.

Il programma di Ostberg non avrà la sola finalità di concorrere per vincere il titolo, ma anche continuare a sviluppare la vettura per aumentare le vendite grazie a una competitività maggiore in una classe in cui negli ultimi anni Skoda e Ford l'hanno fatta da padrone.

Ostberg, ma anche Yohan Rossel, correranno assieme al team PH Sport, ma saranno supportati direttamente da Citroen Racing e dai suoi partner tecnici come total e Michelin. Ostberg ed Eriksen correranno in 8 delle 13 gare previste per il Mondiale Rally 2020, dunque a Monte-Carlo, Portogallo, Italia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, ma anche in Svezia e Giappone.

"E' fantastico poter continuare con il mio team. Abbiamo lavorato duramente per sviluppare la vettura nel 2019, soprattutto sul'impianto frenante, sulle sospensioni e sulle performance del motore", ha dichiarato Mads Ostberg.

"Questo lavoro dovrebbe permetterci di essere già a buon punto per la nuova stagione. Cercheremo di vincere più gare che potremo per cercare di vincere il titolo WRC2. Sono felice che la nostra cooperazione con Citroen possa continuare".