Oliver Solberg nel WRC3 con il supporto di Skoda Motorsport

Skoda Motorsport ha ritirato il team ufficiale dal WRC2 alla fine della stagione passata, ma aveva già fatto sapere di voler continuare a lavorare con giovani promesse e aiutarle nella loro carriera.

In queste ore la Casa di Mlada Boleslav ha annunciato - così come vi avevamo anticipato nel mese di dicembre - che supporterà la stagione di Oliver Solberg, talentuoso figlio di Petter, campione del mondo Rally 2003, per intenderci l'ultimo iridato prima dell'epopea francese di Loeb e Ogier durata 15 anni e interrotta lo scorso anno da Tanak.

Solberg e il suo navigatore Aaron Johnston correranno in alcuni eventi del WRC3 2020 al volante di una Skoda Fabia R5 Evo, con il diretto supporto di Skoda Motorsport. La prima gara in cui vedremo Solberg al volante della Fabia sarà il Rally di Svezia, previsto dal 13 al 16 febbraio.

Il figlio di Petter ha già provato la Fabia Evo in un test svolto in Svezia, così da fargli prendere confidenza con la vettura dopo aver corso per tanti mesi al volante della Volkswagen Polo GTI R5.

Il 18enne correrà ancora al volante della Polo GTI R5 in alcune gare di questa stagione, dunque lo vedremo al volante di entrambe le vetture del gruppo Volkswagen nel 2020, anno in cui dovrà fare tanta esperienza per poi puntare a salire di livello nel 2021.