M-Sport: il secondo pilota per il WRC2 2020 è Rhys Yates

Grandi annunci in casa M-Sport. Nella giornata odierna, oltre ad aver svelato la tanto attesa livrea che vestirà le Ford Fiesta WRC Plus di Esapekka Lappi, Teemu Suninen e Gus Greensmth, ha svelato il nome del secondo pilota ufficiale che correrà nel WRC2.

A portare in gara la seconda Ford Fiesta MKII R5 saranno Rhys Yates e il suo navigatore James Morgan. Il pilota britannico, oggi 27enne, correrà in 8 dei 13 appuntamenti del Mondiale Rally, diventando il nuovo compagno di squadra del già annunciato Adrien Fourmaux.

L'esordio di Yates avverrà tra pochi giorni al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento della stagione 2020. Proprio nel Principato, lo scorso anno andò molto vicino a centrare il podio di categoria, finendo la gara al quarto posto.

"Guidare per M-Sport è davvero speciale. Ho imparato tanto l'anno scorso e so di avere ancora tanto da imparare nei prossimi mesi, ma non vedo l'ora di correre per cercare di migliorare ulteriormente e portare a casa magari qualche podio".

"Ci sono piloti che corrono nel Mondiale da anni, per cui non potremo certo pensare di metterli sotto pressione o batterli in alcuni frangenti. Quello che però posso fare è imparare tanto e imparare da dei campioni. Avere l'opportunità di correre per M-Sport è qualcosa di incredibile".

Yates e Morgan, oltre a Monte-Carlo, correranno al volante di una Ford Fiesta MKII R5 in Svezia, Portogallo, Gran Bretagna, Germania, Messico e in Giappone.