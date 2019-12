Kris Meeke non si ritira: "Ciao WRC, per ora..."

Ormai da qualche tempo Kris Meeke si è abituato a trovarsi nella condizione odierna, ossia senza un sedile da titolare per la stagione successiva di WRC dopo non aver convinto il suo team a rinnovargli la fiducia.

E' successo nel 2018 quando Citroen Racing lo ha appiedato al termine del Rally del Portogallo in seguito a un terribile incidente, ma la storia si è ripetuta anche al termine della stagione 2019, con Toyota che - dopo appena un anno - ha scelto di accantonarlo così come Jari-Matti Latvala per fare spazio a tre equipaggi completamente nuovi.

Il nord-irlandese si è così trovato con un pugno di mosche in mano a poche settimane dal via del Mondiale Rally 2020, che scatterà a fine gennaio con il Rallye Monte-Carlo. A ben vedere, ci sarebbe ancora un'opportunità con M-Sport Ford, ma il sedile rimanente del team di Cockermouth sembra ormai destinato a Esapekka Lappi, in uscita da Citroen Racing dopo il ritiro dal WRC della Casa francese.

Nel corso delle ultime settimane, in seguito all'annuncio di Toyota riguardo i 3 nuovi equipaggi per la prossima stagione, una delle notizie più rumorose della "silly season" era legata a un possibile, se non probabile, ritiro di Meeke.

Kris, classe 1979, ha compiuto i 40 anni da qualche mese e comprensibilmente non è in cima alla lista dei desideri dei team per il prossimo futuro. Oltre all'età anagrafica, che fa testo, ma solo fino a un certo punto, a porre dubbi su Meeke è la solita esuberanza al volante, che spesso lo ha portato a compiere errori che gli sono costati il posto.

Così, senza alternative valide per il 2020, Meeke ha fatto sapere con un breve post sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network di voler dedicare tempo a quelle che sono le sue passioni collaterali al WRC.

"Ciao per ora WRC... Grazie a Toyota Gazoo Racing. E' il momento di esplorare qualche altra passione. Vedremo cosa porterà il 2020...", ha scritto il nord-irlandese. Poche parole, ma chiare: non si tratta di un addio, ma di un momento in cui, in mancanza di alternative, cercherà di dedicarsi ad altro. In attesa che qualcosa si muova per il 2020 o, al più tardi, per la stagione 2021.