Kalle Rovanpera incanta già. E' il più giovane a podio nel WRC

Il Rally di Svezia ha avuto numerosi punti di dibattito e di interesse. Al termine dell'ultima speciale, la Likenas 2, Kalle Rovanpera ha riscritto una piccola parte della storia del WRC, diventando il pilota più giovane a ottenere un podio nella classe regina del Mondiale Rally.

Il neo pilota della Toyota ha avuto la meglio nei confronti di Sébastien Ogier, suo compagno di squadra nel team giapponese, centrando così il podio alla seconda gara della sua carriera al volante di una WRC Plus. Questo risultato è arrivato a 19 anni, 4 mesi e 16 giorni.

Ciò significa che Kalle ha letteralmente distrutto il record precedente detenuto sino a domenica da Evgeny Novikov, che il primo podio lo ottenne al Rally del Portogallo 2012 all'età di 21 anni 6 mesi e 13 giorni.

"Credo che la Power Stage sia stata la miglior prova della mia carriera sino a ora. E' stata impegnativa, ma mi sono sentito a mio agio e ho fatto bene nella parte su terra, sono stato pulito, poi ho spinto nel tratto sulla neve. La mia tattica ha pagato", ha dichiarato il campione del mondo WRC2 in carica.

"Ho avuto un buon feeling con la macchina. Non mi sono mai sentito al limite. Ho fatto un po' di errori in gara, facendo stallare la macchina, ma sono solo cose che ho bisogno di imparare per gestirla meglio. Alla fine non ho mai fatto errori per due volte di fila. Anzi, non li ho mai ripetuti".

"Battere Ogier è stata una bella sensazione. Non pensavo di potermi sentire così a mio agio al volante della macchina. Parlando con Jonne (Halttunen, il navigatore), mi diceva che forse il nostro feeling non era sufficiente, ma lo è stato e sono felice".

Grazie al successo nella Power Stage del Rally di Svezia, Rovanpera è anche divenuto il quinto pilota più giovane di sempre ad aver vinto una stage nella massima classe del WRC. Meglio di lui hanno fatto Evgeny Novikov - il quale è riuscito a mantenere questo record - che la prima prova assoluta la vinse al Rally dell'Acropoli nel 2009 all'età di 18 anni, 8 mesi e 24 giorni, poi anche Andreas Mikkelsen, Matthew Wilson e Mads Ostberg.

Rovanpera, ora, ha un altro obiettivo: centrare la prima vittoria nel WRC. Dati i suoi 19 anni, avrà tanto tempo a disposizione per cercare di battere un altro record che dura ormai da tempo, ossia quello di pilota più giovane a vincere una gara di WRC. A oggi il primato è nelle mani di Jari-Matti Latvala, che vinse la sua prima gara nel 2008 - il Rally di Svezia - a 22 anni, 10 mesi e 7 giorni.

"Non so se riuscirò a battere il record di Latvala, ovvero diventare il pilota più giovane a vincere un rally WRC, ma devo provarci. Ho ancora tanto tempo per raggiungere i 22 anni".

Per Rovanpera le soddisfazioni non sono terminate qui, perché al termine del rally sono arrivati i complimenti di un emozionato Tommi Makinen, team principal di Toyota Gazoo Racing WRC.

"Abbiamo cambiato un po' l'assetto per l'ultima prova e questi cambiamenti gli hanno dato maggior confidenza. Loro, Kalle e Jonne, ci hanno mostrato quello che sanno fare. Credo che la Power Stage sia stata la più eccitante di sempre per noi. E' stata difficile da affrontare, e credo lo sia stata anche per Harri (Rovanpera, il papà di Kalle)... Non è stata facile nemmeno per lui!".