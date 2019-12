Ingram: "Sono Campione ERC, ora bisogna passare al WRC"

Le ambizioni di Chris Ingram non si sono certo placate con la vittoria del titolo 2019 nel FIA ERC e per il prossimo anno il suo obiettivo è correre nel FIA World Rally Championship.

L'inglese ha riportato la corona europea in patria dopo quella conquistata nel 1967 da Vic Elford e ora sta già programmando il 2020, per il quale vorrebbe provare il grande salto nella massima serie rallistica assieme al suo co-pilota Ross Whittock.

“Questo è il momento perfetto per passare al WRC, è il passo che dobbiamo fare - ha detto Ingram al sito ufficiale del Mondiale - La vittoria del titolo ne è la prova. Abbiamo sempre fatto fatica a trovare il budget per correre, adesso ho più visibilità e quindi va colta l'occasione. Sto lavorando duramente con tutto il team per riuscirci. Essendo Campione, posso dare anche più risalto a sponsor e sostenitori, per cui ci proveremo sicuramente!"

Il 25enne di Manchester ha sempre avuto parecchie difficoltà nel recuperare denaro, nonostante si sia laureato Campione in ERC Junior Under27 già nel 2017 quando era pilota ufficiale Opel. A questo punto però, essendo il Re assoluto ERC, il passo successivo sarebbe quello di approdare al WRC3, restando con la Toksport WRT e continuando a guidare quella SKODA Fabia R5 Evo che in Ungheria lo ha portato al successo continentale.

“Ho considerato tutte le opzioni, ma alla fine la mia preferenza è quella di continuare a guidare una R5 e restare con la Toksport WRT, dato che mi ha supportato tantissimo. Penso che il prossimo anno avremo delle buone chance da giocarci in WRC3, tornare a correre con una macchina R2 non avrebbe molto senso e sarebbe rischioso".

"Mi piacerebbe sicuramente correre in Germania e magari anche fare qualche trasferta lunga, come ad esempio in Giappone. Credo che me la giocherei alla pari rispetto ai piloti che hanno già fatto l'ERC più volte. Incrociamo le dita e vediamo come andrà, sappiamo cosa significa lottare per trovare il denaro, ma già altre volte ci siamo riusciti, ora bisogna impegnarsi a fondo e credo che ce la faremo".