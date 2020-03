Il Mondiale WRC resta in sospeso. In bilico Portogallo e Sardegna

Così come tutte le altre serie del motorsport, anche il WRC è in piena riorganizzazione del suo calendario a causa della pandemia da coronavirus che in queste settimane sta mettendo in seria difficoltà l'intero pianeta.

Dopo aver disputato le prime tre gare della stagione, il Mondiale Rally ha visto saltare il Rally d'Argentina - previsto dal 23 al 26 aprile - e ora gli organizzatori del Mondiale e della gara dovranno lavorare per trovare una nuova data in cui disputarlo.

Sembra che l'obiettivo sia inserire la gara sudamericana tra il Rally del Galles-Gran Bretagna e il Rally del Giappone, facendo diventare l'appuntamento argentino il penultimo della stagione. A oggi, questa è l'unica soluzione possibile a causa delle restrizioni introdotte dal governo locale.

Ma questo non è l'unico aspetto a cui i promotori del WRC stanno pensando e lavorando. Tra maggio e giugno il WRC sarebbe atteso da altri due appuntamenti, entrambi su sterrato. Stiamo parlando del Rally di Portogallo, previsto dal 21 al 24 maggio, e del Rally Italia Sardegna, fissato dal 4 al 7 giugno.

Entrambe le gare sono attualmente al loro posto e, a oggi, dovrebbero essere disputate. E' anche vero che i governi di Portogallo e Italia stanno intervenendo con decreti che continuano a inserire restrizioni a causa della pandemia da coronavirus, che, soprattutto nella nostra penisola, sta contagiando un numero enorme di persone e, allo stesso tempo, contribuendo alla strage di decessi a cui stiamo assistendo impotenti in queste ore.

Il governo portoghese ha promesso di fornire informazioni legate all'evento nei giorni che andranno dal 3 all'8 di aprile. Per quanto riguarda il Rally Italia Sardegna, dovremo invece aspettare poche ore, perché sono attese decisioni per il 25 marzo.

Lo sguardo dei promotori si sta precauzionalmente allargando, arrivando a considerare date a oggi piuttosto distanti come il weekend del 16-19 luglio, quello che ospiterà il grande ritorno del Safari Rally. E' chiaro però si tratti di una misura necessaria, perché la pandemia, in Europa, ha avuto un inizio in una sezione temporale individuabile, ma non si può e potrà dire altrettanto su quando questa emergenza terminerà.