Hyundai: ecco la i20 R5 aggiornata e migliorata per il 2020

Come era stato annunciato all'inizio dell'estate, Hyundai Motorsport ha pronto il pacchetto di aggiornamenti per la propria i20 R5, che nel 2020 vedrà il reparto Customer Racing offrire ai propri clienti delle novità studiate per migliorare le prestazioni della sua auto da rally di Classe R5.

Il responsabile Motorsport della Casa coreana, Andrea Adamo, aveva infatti rivelato l'intenzione di produrre una serie di migliorie per rendere ancor più gestibile e forte la vettura, che facendo parte del ramo delle corse clienti ha un panorama molto ampio e vario di chi l'acquista per poi farla correre.

A prima vista si possono subito notare le differenze nei nuovi specchietti retrovisori e nella presa d'aria sistemata sul tetto, ora più efficace nel ventilare l'abitacolo, ma il grosso dell'opera è - come spesso avviene in questi casi - sotto il "vestito".

Cambio e freni hanno infatti un sistema di raffreddamento più efficace, ci sono nuovi ammortizzatori per asfalto e terra, e un rinnovato sistema di sterzo per incrementare il bilanciamento e la maneggevolezza del mezzo, ora molto più reattivo per tutti i piloti, dandogli più fiducia alla guida.

I tecnici del reparto corse di Alzenau non si sono fermati qui, dato che alcune modifiche riguardano pure il motore turbo da 1,6 litri, ora dotato di nuovi pistoni che portano la potenza attorno a 290CV, con aumento della coppia tramite il cambio sequenziale a cinque marce.

Tutte le novità sono state provate ripetutamente in diverse condizioni, ma ulteriori test sono in programma per affinare il tutto in vista dell'omologazione, che avverrà per l'inizio della stagione 2020. Il reparto Customer Racing di Hyundai Motorsport metterà a disposizione il pacchetto per tutti i clienti che già hanno comperato una i20 R5, provvedendo poi ad aggiornare direttamente i propri modelli prima della messa sul mercato.

"La categoria R5 è incredibilmente competitiva e per dare modo ai nostri clienti di essere ai vertici dei rally in tutto il mondo abbiamo voluto sviluppare praticamente di continuo un nuovo pacchetto da offrirgli - ha dichiarato Andrew Johns, responsabile vendite di Hyundai Motorsport Customer Racing - La Hyundai i20 R5 ‘20 avrà il più grande aggiornamento mai fatto tutto assieme da quando è stata presentata a fine 2016. I primi test hanno rivelato un incremento delle prestazioni e le indicazioni da parte dei nostri piloti su guidabilità e bilanciamento sono state molto positive. Continueremo a lavorare per finalizzare tutte le specifiche, ma sono già fiducioso che queste porteranno la vettura ad essere una delle più forti e favorite sulla scena dei rally nazionali ed internazionali".

Hyundai i20 R5 '20 - Specifiche Tecniche

Motore

Tipo: Turbo 1,6 litri ad iniezione diretta

Restrittore: 32mm*

Potenza massima: 290CV @ 5.000rpm

Coppia massima: 440Nm @ 4.000rpm

Elettronica: Magneti Marelli (ECU e gestione del sistema di potenza)

Trasmissione

Tipo: trazione integrale

Cambio: Sequenziale Ricardo a 5 marce (+ retro)

Differenziale: meccanico anteriore e posteriore

Frizione: Cerametallic a doppio disco



Abitacolo

Sedili: Sabelt FIA 8862 da corsa

Cinture: Sabelt a sei punti compatibili con l'HANS

Cruscotto: display personalizzabile



Telaio - sospensioni

Anteriore-Posteriore: MacPherson con ammortizzatore a tre regolazioni

Sterzo: servosterzo idraulico

Freni: a disco ventilati (300mm di diametro per la terra, 355mm per l'asfalto) con pinze a 4 pistoni

Freno a mano: controllo idraulico

Ruote: 8x18 per l'asfalto, 7x15 per la terra



Telaio – Carrozzeria

Struttura: conforme a norme FIA, rinforzata in acciaio, cellula di sicurezza a multi-saldatura con design Hyundai Motorsport

Lunghezza: 4035mm

Passo: 2570mm

Larghezza: 1820mm

Carreggiata: 1610mm

Serbatoio: 80 litri

Peso: 1.230kg minimo, 1.390kg massimo con pilota e navigatore*



*Secondo norme FIA