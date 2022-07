Fotogallery WRC: gli scatti più belli del Rally Estonia

Video | TOP & FLOP SBK e WRC: Toprak cala il tris, Estonia...che noia!

In questa nuova TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto da weekend di motori appena concluso. La Superbike a Donington è Toprak Razgatlioglu show, con il turco che firma la prima tripletta in carriera con Yamaha; mentre in Estonia il mondiale WRC vede Rovanpera ancora una volta dominatore...in piena noia.