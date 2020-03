Evans vola ma non sorprende M-Sport: "Era forte già nel 2019"

Il 2020 ha presentato un Elfyn Evans nuovo. Per il Mondiale Rally è una grande notizia, perché acquista un nuovo contendente al titolo che va ad aggiungersi ai soliti Ogier, Tanak e Neuville.

Il terzo posto a Monte-Carlo dopo una gara strepitosa e la vittoria in Svezia - il suo secondo successo in carriera - hanno svelato un pilota ormai maturo, arrivato al volante di una vettura come la Yaris WRC Plus ufficiale da seconda guida e ora è in testa al Mondiale.

Il gallese, quasi 32enne, ha sorpreso tutti. Tutti tranne chi lo ha avuto in squadra nelle ultime stagioni. Stiamo parlando di M-Sport, squadra che su di lui ha investito e creduto per anni, prima di vederlo andare via al termine della passata stagione a causa di un'offerta irrinunciabile fatta dalla Toyota per Evans.

"Avevamo previsto questo Evans", ha dichiarato Richard Millener, team principal di M-Sport da Monte-Carlo della passata stagione. "L'abbiamo visto quando ha preso in mano il team dopo la partenza di Ogier alla fine del 2018. Ha fatto grandi passi avanti con noi lo scorso anno. Sapevamo che avrebbe potuto e dovuto vincere in Corsica, ma ha fatto anche altre grandi performance durante la stagione".

"Al momento sta guidando su un altro livello. Sa di essere veloce, ha vinto praticamente tutte le speciali in Svezia. Non abbiamo mai saputo di avere il budget per tenerlo. Ora ha un contratto di 2 anni e il suo futuro è sicuro. Quando hai un contratto di un solo anno è difficile. Lui è andato alla Toyota e sapeva che lo volevano".

Alla fine della passata stagione Evans ha deciso di accettare la sfida Toyota. M-Sport aveva tutta l'intenzione di rinnovare il contratto del gallese, ma la durata - e probabilmente la cifra apposta sull'assegno da Tommi Makinen - hanno fatto pendere l'ago della bilancia verso il team giapponese.

"Quello che ha pensato Elfyn è: 'Mi hanno portato via da M-Sport, quindi mi vogliono sicuramente. Ho un campione del mondo in squadra, devo perciò dimostrare quanto valgo'. Lui è andato in Toyota e si è dato da fare. Ha vinto alcune prove a Monte-Carlo e poi in Svezia è stato sempre più veloce".

Per concludere, Millener ha sottolineato quale sia la vera forza dell'Evans visto nelle prime due gare della stagione. Caratteristiche che, in realtà, aveva già parzialmente mostrato l'anno scorso.

"La grande novità di Evans è che non commette errori, non li commette quasi mai. A Monte-Carlo lo corso anno fece un brutto incidente, centrò un albero, ma da quel momento non riesco a ricordarmene uno. Ok, a volte scivola fuori strada qui e là, ma nulla di realmente serio".