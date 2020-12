Colpo Hyundai: schiererà Oliver Solberg nel WRC2 2021!

Se non è un colpaccio quello fatto da Hyundai Motorsport, poco ci manca. La sezione sportiva della Casa coreana ha annunciato questa mattina i due piloti che correranno sotto la propria insegna nel WRC2 2021 ed è impossibile non notare la presenza di un nome altisonante.

Stiamo parlando di Oliver Solberg, astro nascente nel WRC3 non certo solo per il cognome pesante che porta, ma anche per le ottime prestazioni di cui è stato capace nel corso degli ultimi 2 anni. al volante di vetture R5.

Il norvegese figlio d'arte raggiunge nel team Ole Christian Veiby, confermato dopo la stagione 2020 in cui ha corso proprio per Hyundai Motorsport. Solberg, per Hyundai, è sì una scommessa, perché dovrà migliorare anno dopo anno per raggiungere la piena maturità, ma la Casa coreana crede fortemente in lui.

Non è un caso che Hyundai Motorsport abbia fatto firmare a Oliver un contratto biennale. "Per me arrivare in Hyundai Motorsport è incredibile", ha dichiarato Oliver dopo l'annuncio. Credo che i recenti risultati del team dicano tutto. 2 volte campione del mondo COstruttori WRC, senza dimenticare la divisione Customer Racing, che ha grande successo".

"Avrò l'opportunità di lavorare con loro e sono davvero contento, perché potrò imparare da tutti. Non vedo l'ora di correre con la i20 R5 e la i20 Rally2. Arrivo nel WRC2 con mentalità vincente e con la responsabilità di rappresentare Hyundai in tutto il mondo".

Sia Solberg che Veiby avranno inizialmente a disposizione le i20 R5 New Generation, ma, appena sarà pronta, potranno correre con la i20 Rally2, nuova arma di Alzenau che è stata presentata solo poche settimane fa ed è coinvolta ora in test di sviluppo in vista dell'omologazione e dell'esordio in gara.