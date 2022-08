WRC | Niente Acropoli per Fourmaux: la sua Puma è troppo danneggiata

Il team aveva previsto di schierare un numero record di sei vetture Rally1 per l'evento greco, che si disputerà su terra dall'8 all'11 settembre, con la partecipazione del nove volte campione del mondo Sebastien Loeb, che farà la sua quarta apparizione stagionale.

Il pilota titolare Adrien Fourmaux ed il copilota Alexandre Coria figuravano tra le sei vetture iscritte, ma il grave incidente occorso al duo durante la penultima speciale del Rally di Ypres dello scorso fine settimana ha messo M-Sport di fronte all'impossibilità di riparare la vettura in tempo.

Fourmaux e il copilota Coria si recheranno comunque in Grecia per completare la ricognizione e raccogliere informazioni preziose per le future visite al rally.

"A causa del suo incidente al Rally di Ypres, non è possibile per il team riparare l'auto di Adrien Fourmaux in tempo per il Rally dell'Acropoli", si legge in un comunicato del team.

"Purtroppo questo significa che Adrien ed Alex non gareggeranno in Grecia, ma l'equipaggio si recherà sul posto per prendere parte alle ricognizioni in vista del futuro".

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

L'incidente di Fourmaux ha aggravato la disastrosa trasferta in Belgio della squadra britannica.

Il francese si trovava in una comoda quinta posizione quando è uscito di strada ed è finito in un fosso che ha quasi fatto ribaltare la sua Puma nella PS19, privando la squadra di un risultato importante. Per Fourmaux è stato anche il quinto ritiro della stagione, che sta rendendo molto complicato il suo apprendistato nel primo anno da pilota a tempo pieno.

I compagni di squadra Gus Greensmith e Craig Breen hanno concluso il rally fuori dai punti. Greensmith ha raggiunto il traguardo al 19° posto assoluto dopo un'uscita di strada nella PS10, nella quale ha danneggiato la parte posteriore della sua Puma. Cosa che è costata al britannico diversi minuti.

Breen aveva raggiunto il quinto posto quando si è capottato con la sua Puma dopo aver valutato male una curva a sinistra.

La conferma che Fourmaux non parteciperà al Rally dell'Acropoli significa che in Grecia M-Sport dovrebbe schierare i titolari Breen e Greensmith, affiancati da Loeb, Pierre-Louis Loubet e Jourdan Serderidis.