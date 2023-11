WEC | Valentino Rossi ai Rookie Test in Bahrain sulla Oreca di WRT

Valentino Rossi farà il suo esordio al volante di una LMP2 in occasione dei Rookie Tests del FIA World Endurance Championship in Bahrain.



L'opportunità di condurre una Oreca 07-Gibson gli verrà offerta dal Team WRT, con cui il Dottore da due anni corre nel GT World Challenge Europe, scendendo in pista a Sakhir per le prove di domenica 5 novembre.



Con Rossi ci sarà anche Charles Weerts e questo test sarà utile per entrambi in vista dei prossimi impegni che andranno ad affrontare nel 2024. Non è un segreto che il pilota di Tavullia stia valutando un percorso che lo porti su un prototipo, con BMW che gli darà modo di provare la M Hybrid V8 LMDh prossimamente.

Photo by: SRO #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi





"Sono molto felice di provare la LMP2 per la prima volta! È una grande opportunità per il Team WRT, perché abbiamo in programma di provare la BMW Hypercar in futuro. Quindi, prima di salirci, penso che sia una buona opportunità provare la LMP2 perché è simile in termini di deportanza e sono curioso di capire il mio potenziale", ha detto il pilota di Tavullia.



"Inoltre, non vedo l'ora di essere in Bahrain per assistere all'ultima gara della stagione e, poiché spero di correre nel WEC in futuro, sarà bene capire l'atmosfera e la struttura dell'evento".



Il prossimo anno WRT avrà due BMW LMDh iscritte in Classe Hypercar e due M4 GT3 nella nuova LMGT3; una di queste dovrebbe essere condotta da Rossi, che sta ancora cercando di organizzare un programma per proseguire nel GTWC, propendendo verso l 'Endurance Cup.