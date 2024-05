WEC | L'Università di Spa attende le Ferrari: "Per il riscatto"

Il circuito di Spa-Francorchamps ospita il terzo atto del FIA WEC 2024 che ha tra le protagoniste le 499P del team Ferrari – AF Corse.

Sui 7,004km dell’impianto, noto agli appassionati come l’“Università” delle corse, in Belgio, sono attesi gli equipaggi delle vetture ufficiali della Casa di Maranello: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che condividono la Hypercar #50, e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, al volante della vettura “gemella” #51.

Sulla terza 499P partecipante al Mondiale endurance, la 499P #83 del team privato AF Corse, infine, al via i piloti ufficiali del Cavallino Rampante Yifei Ye e Robert Shwartzman, insieme a Robert Kubica. La 6 Ore di Spa-Francorchamps scatta sabato 11 maggio alle 13 (orario locale).

A 20 giorni dalla prova tricolore andata in scena a Imola, chiusa con il quarto e il settimo posto rispettivamente delle 499P numero 50 e 51, per gli equipaggi ufficiali la 6 Ore di Spa rappresenta un’occasione da non perdere per conquistare punti dal particolare peso specifico in ottica iridata.

Come da tradizione il round di Spa è inserito nel calendario del FIA WEC immediatamente prima dell’appuntamento più atteso, la 24 Ore di Le Mans, di cui l’evento belga rappresenta una sorta di prova generale. Da un punto di vista tecnico, il layout dell’impianto – inaugurato nel 1921 – mescola tratti veloci, come l’iconico passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon che precede il rettilineo di Kemmel, e curve di differente ampiezza e velocità di percorrenza, tra le quali le iconiche La Source e Blanchimont: caratteristiche che, unite ai frequenti saliscendi, fanno di Spa un circuito molto impegnativo per i piloti, nonché sfidante per le vetture.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paolo Belletti

La situazione

Grazie ai risultati ottenuti in Qatar e in Italia, Fuoco-Molina-Nielsen occupano la quinta posizione in classifica Piloti, mentre i compagni Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono 11esimi; tra i Costruttori Ferrari è terza a quota 31 (a 26 punti dai leader del campionato), alla vigilia di una gara che attribuisce 25 punti al vincitore.

L’equipaggio della 499P in livrea Giallo Modena, invece, è sesto con Ye-Shwartzman-Kubica, mentre la squadra AF Corse occupa la seconda posizione – a una lunghezza dalla vetta – nella classifica della FIA World Cup for Hypercar Teams.

Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari AF Corse Foto di: Ferrari

Le parole dei protagonisti

Antonio Fuoco, 499P #50: “A Spa dovremo sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno in gara per ottenere un buon risultato. Dovremo essere determinati e concentrati a fare del nostro meglio consapevoli che la 6 Ore, oltre a essere l’ultimo appuntamento prima di Le Mans, è una prova di fondamentale importanza per noi in ottica campionato".

"Il circuito mi piace molto e mi sono sempre trovato a mio agio su questo tracciato dal fascino speciale, in particolare per le curve molto veloci che ti costringono a guidare alla perfezione".

Miguel Molina, 499P #50: “Spa è una delle piste che mi piace di più in assoluto e credo che il tracciato belga sia uno di quelli dove la nostra 499P possa esprimere al meglio il proprio potenziale".

"Questa 6 Ore è una gara molto importante non solo perché è l’ultima prima di Le Mans, l’evento più atteso dell’anno, ma anche perché abbiamo l’obiettivo di tornare sul podio dopo un inizio di stagione non ottimale. Credo che in Belgio potremo lottare per una posizione di vertice".

Nicklas Nielsen, 499P #50: “Ci sono diversi motivi per i quali arriviamo a Spa con il desiderio di fare bene. Innanzitutto lo scorso anno non terminammo la gara con la nostra 499P #50, quindi torniamo in Belgio con la speranza di ottenere un buon risultato su una pista per molti aspetti unica al mondo".

"Il tracciato, infatti, è molto impegnativo e per un pilota gareggiare a Spa rappresenta sempre qualcosa di particolare. Allo stesso tempo sappiamo che la corsa sarà lunga e che potrebbe essere condizionata dalla pioggia e dalle temperature rigide. Anche per queste variabili dovremo fare del nostro meglio per conquistare un buon risultato".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Luca Barsali

Alessandro Pier Guidi, 499P #51: “Dopo i risultati ottenuti in Qatar e a Imola ci presentiamo a Spa consapevoli di dover fare tutto alla perfezione, come piloti e come squadra: il primo obiettivo di questo weekend sarà ridurre al minimo gli errori e dimostrare il nostro potenziale".

"Partendo da questa premessa, il nostro approccio, come in ogni gara, dovrà essere quello di puntare al podio e di lottare per la vittoria. A Spa lo scorso anno ottenemmo il nostro primo podio con la 499P #51: fu una grande emozione nonché un risultato di buon auspicio per Le Mans, dove il mese successivo firmammo uno storico successo".

James Calado, 499P #51: “L’obiettivo per la 6 Ore di Spa è quello di provare a vincere una gara che mi aspetto combattuta e difficile. A Imola abbiamo dimostrato il nostro potenziale, nonostante un risultato non eccezionale in gara, quindi se in Belgio riusciremo a fare tutto al meglio credo che avremo buone possibilità per dare prova del nostro valore. La nostra filosofia è quella di affrontare ogni appuntamento dando il massimo: con questo spirito scenderemo in pista anche a Spa".

Antonio Giovinazzi, 499P #51: “L’auspicio è di riscattare il risultato di Imola dove non siamo riusciti a salire sul podio davanti ai nostri tifosi. Ho un ricordo bellissimo della gara disputata in Belgio lo scorso anno quando dimostrammo il valore del nostro team e il potenziale del nostro equipaggio".

"Il meteo, come da tradizione, rese la gara ancora più complessa, e James fece un ultimo giro straordinario che ci permise, per la prima volta in stagione, di salire sul podio. A Spa provammo emozioni indimenticabili dunque quest’anno il desiderio è quello di fare un’altra ottima prestazione".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Hypercar: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Luca Barsali

Antonello Coletta, Capo Endurance e Corse Clienti: “Torniamo a gareggiare a Spa su una pista tra le più storiche del Mondiale dove lo scorso anno, in occasione del terzo appuntamento iridato, ottenemmo un podio con la 499P #51 che poi sarebbe stata protagonista del successo a Le Mans".

"Dopo l’epilogo alla 6 Ore di Imola, che ci ha visti concludere fuori dal podio assoluto, c’è tanta voglia di riscatto da parte di tutto il team, ci presentiamo dunque a Spa con l’ambizione di poter essere autori di un buon fine settimana dove sarà importante fare tutto alla perfezione, senza commettere errori. Nei venti giorni trascorsi tra il round italiano e quello belga abbiamo lavorato senza sosta e con umiltà per confermate il nostro potenziale".

Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance: “Dopo la delusione di Imola, non vediamo l'ora di tornare in pista consapevoli che la 6 Ore di Spa rappresenta per noi una tappa decisamente importante. L’obiettivo è di ottenere un buon risultato in Belgio sfruttando le caratteristiche della 499P che si sposano bene alle curve e ai rettilinei del circuito delle Ardenne".

"Tuttavia la missione non sarà semplice sia per la grande competitività dei concorrenti, sia per il fatto che quest'anno, a differenza della stagione 2023, non avremo più a disposizione l'intera gamma di mescole che ci aveva permesso di sfruttare appieno le potenzialità della nostra vettura e di conquistare il podio con una bella rimonta nel finale".

"Le aspettative sono alte e ci servirà la massima concentrazione per centrare l'obiettivo. Sarà una gara combattuta e, come spesso capita quando si gareggia a Spa, difficilmente il pubblico si annoierà".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paolo Belletti

Fatti e numeri

7.004 – la lunghezza del circuito belga (in metri)

20 – le curve di Spa

1921 – l’anno d’inaugurazione della pista

1924 – la prima edizione della storica 24 Ore di Spa (oggi riservata alle vetture GT3)

1949 – l’anno della prima vittoria di Ferrari alla 24 Ore di Spa con la 166 MM di Luigi Chinetti e Jean Lucas

1972 – Ferrari con le 312 PB firma una tripletta nelle qualifiche della 1000 Chilometri di Spa, gara valida per il Campionato del mondo Marche: primi Jacky Ickx e Clay Regazzoni, davanti a Brian Redman e Arturo Merzario; terzi Tim Schenken e Ronnie Peterson

321,5 – la velocità massima dell’intero fine settimana alla 6 Ore di Spa 2023, registrata in gara dalla 499P numero 51 con James Calado (in km/h)

2021 – a partire da quest’anno Spa è riconosciuta dall’UNESCO tra le “Grandi città termali d’Europa”

Ardenne – anticamente noto con il nome latino di “Silva Arduenna”, è un altopiano che si estende tra Belgio, Lussemburgo e Francia, caratterizzato da una fitta foresta