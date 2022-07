WEC | United rinnova con Albuquerque per il 2023

La United Autosports ha rinnovato il contratto a Filipe Albuquerque anche per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

La squadra anglo-statunitense piazza così il secondo tassello del proprio puzzle, dopo che già aveva confermato Josh Pierson a bordo di una delle sue Oreca 07-Gibson per la prossima annata in Classe LMP2, molto importante anche in ottica di un passaggio alla categoria Hypercar in futuro, cosa per altro già confermata dal team.

Per il portoghese si tratta di un accordo che porta avanti ormai un rapporto duraturo e consolidato, anche se resta da capire quali saranno i suoi impegni nell'IMSA SportsCar Championship, dove probabilmente correrà con la nuovissima Acura LMDh.

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson di Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono molto felice di firmare nuovamente con United Autosports per un'altra stagione WEC e l'obiettivo è ovviamente quello di ripetere la vittoria del campionato 2019-2020", afferma Albuquerque.

"Non avrei mai immaginato di guidare per la stessa squadra per così tanto tempo, ma è un piacere assoluto lavorare con Richard, Zak, gli ingegneri e tutto il team". Non vedo l'ora di cominciare il 2023!"

Zak Brown, uno dei proprietari del team, aggiunge: "Da parte nostra Filipe è una risorsa estremamente preziosa, soprattutto con una nuova era di corse dietro l'angolo alla quale il team principal Richard Dean sta lavorando duramente per metterla insieme".