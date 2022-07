WEC | United rinnova anche Hanson per il 2023 in LMP2

La United Autosports ha rinnovato l'accordo con Phil Hanson per continuare assieme l'avventure nel FIA World Endurance Championship per la stagione 2023.

Dopo la conferma di Filipe Albuquerque, la squadra statunitense piazza un altro tassello del proprio puzzle tenendo anche il 23enne britannico, che sarà in azione in Classe LMP2 al volante della Oreca 07-Gibson.

"Sono molto felice di annunciare la mia prosecuzione con United Autosports per un'altra stagione del WEC nel 2023 - ha detto Hanson - Insieme abbiamo condiviso tanti successi negli ultimi anni della mia carriera e sono fiducioso come sempre che possiamo competere per un altro titolo WEC il prossimo. Tutte le persone coinvolte sono concentrate esclusivamente sul conquistare la vittoria".

#22 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson di Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen Photo by: Eric Le Galliot

Il proprietario, Zak Brown, ha aggiunto: "Sono lieto che Phil gareggerà ancora per noi nel 2023 e questo, come il recente rinnovo di Filipe, dimostra la sua fiducia nella United e nelle nostre prospettive future. La prossima stagione segna il sesto anno consecutivo di Phil con noi; ha già vinto i titoli dell'Asian Le Mans Series, dell'European Le Mans Series e del WEC con noi e ha appena compiuto 23 anni. Sono certo che ci saranno altri successi per lui dietro l'angolo".

Chiosa il team principal, Richard Dean: "Confermare Phil al nostro team WEC è stata una priorità per noi, abbiamo provato molta soddisfazione nel vedere Phil crescere con il nostro team fino a diventare un vero professionista e il pilota vincente che è oggi. Abbiamo ottenuto un enorme successo insieme in LMP2 e intendiamo continuare questa collaborazione vincente anche nel 2023 e oltre".