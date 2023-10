WEC | Ufficiale: Aston Martin prepara la Valkyrie LMH per il 2025

Ora è ufficiale: la Aston Martin rilancerà il progetto Valkyrie Hypercar per essere sulla griglia di partenza del FIA World Endurance Championship nel 2025, grazie alla presentazione avvenuta presso l'AMR Technology Campus di Silverstone.

Le voci che il programma del marchio britannico potesse essere rispolverato, dopo che era stato accantonato nonostante fosse uno dei primissimi lanciati quando ci fu il cambio regolamentare del Mondiale, circolavano già dall'estate ed oggi hanno avuto la conferma definitiva.

Per intraprendere questo percorso, Aston Martin Racing si affiderà al team Heart Of Racing, che attualmente la rappresenta in via ufficiale nell'IMSA SportsCar Championship e anche nel WEC da quando è subentrato a NorthWest AMR dopo l'avvio della stagione 2023.

Oltre che correre nella massima serie endurance globale con una vettura - raddoppiando eventualmente lo sforzo in occasione della 24h di Le Mans - l'idea è quella di sbarcare con una Valkyrie Hypercar pure oltreoceano prendendo parte al campionato americano, quando i regolamenti verranno ampliati consentendo alle LMH di unirsi alle attuali LMDh della Classe GTP.

Aston Martin Valkyrie Photo by: Aston Martin

"Le prestazioni sono l'essenza di tutto ciò che facciamo in Aston Martin e gli sport motoristici sono la massima espressione di questa ricerca dell'eccellenza. Siamo stati presenti alla 24 Ore di Le Mans fin dai primi giorni e, grazie a questi grandi sforzi, siamo riusciti a vincerla nel 1959 e nella Classe cui presenziavamo in 19 occasioni negli ultimi 95 anni", sottolinea Lawrence Stroll, Presidente di Aston Martin.

"Oggi torniamo sulla scena di quei primi trionfi per scrivere una nuova pagina di storia, con un prototipo da corsa ispirato all'auto di serie più veloce che Aston Martin abbia mai costruito. Oltre alla nostra presenza in F1, il ritorno di Aston Martin all'apice delle gare Endurance ci permetterà di costruire un legame più profondo con i nostri clienti e la nostra comunità, molti dei quali hanno scoperto la passione per il marchio grazie ai nostri passati successi a Le Mans".

"E naturalmente, le complesse conoscenze acquisite dal nostro team di F1 potranno essere sfruttate da Aston Martin Performance Technologies per migliorare ulteriormente le capacità della Valkyrie a Le Mans, nel WEC e nell'IMSA".

"Allo stesso modo, quanto impareremo nelle gare Endurance confluirà direttamente nei nostri programmi per le auto di serie e nelle prestazioni dei vari prodotti. Vorrei ringraziare Gabe Newell e Heart of Racing per la loro collaborazione con Aston Martin in questo programma, e non vedo l'ora di lavorare con questo team per puntare al successo nelle più grandi gare Endurance".

Aston Martin Valkyrie Photo by: Aston Martin

I lavori sulla Valkyrie LMH sono già (ri)cominciati e il prototipo verrà dotato di motore Cosworth V12 aspirato da 6,5 litri, ma senza abbinarlo ad un sistema ibrido come avviene per quello relativo di serie della Valkyrie AMR PRO.

Sul discorso aerodinamico e tecnico ci si baserà inizialmente sul modello che fu lanciato nel 2019 come primo prodotto sfornato dalla mente del mitico Adrian Newey, ma di fatto si tratterà di una macchina a sè stante e non con una correlazione con l'auto da pista destinata ai clienti, cosa che quattro anni fa prevedeva il primo regolamento Le Mans Hypercar.

All'inizio del 2024 una prima versione basata sulla Valyrie AMR PRO darà vita ai primissimi test e lo sviluppo proseguirà collaborando con Multimatic Motorsports. L'omologazione avverà invece negli ultimi mesi del prossimo anno, in modo da essere pronti all'esordio per la 24h di Daytona del gennaio 2025.

Aston Martin Valkyrie Photo by: Aston Martin

"È un privilegio poter riportare Aston Martin all'apice delle di Endurance con Heart of Racing. Il nostro team è cresciuto tantissimo da quando abbiamo iniziato a correre a Daytona nel 2020. Abbiamo compreso l'etica del marchio e sviluppato i nostri sistemi e tecnologie per estrarre le massime prestazioni dalle auto che mettiamo in pista", ha dichiarato Ian James, Direttore di Heart Of Racing e pilota della Vantage GT3 in IMSA e nel WEC.

"Conosciamo bene la Valkyrie e abbiamo lavorato a stretto contatto con lei negli ultimi due anni sui nostri programmi per i clienti. Heart of Racing ha grandi ambizioni nell'Endurance ed è assolutamente il momento giusto per entrare nella Classe principale di WEC e IMSA, e lottare per la vittoria assoluta".

"Non è un obiettivo facile, ma grazie ai nostri collaboratori e al supporto di Aston Martin Performance Technologies, abbiamo tutti gli strumenti e le capacità per centrarlo".

Aston Martin Valkyrie Photo by: Aston Martin

Infine, per quanto riguarda il discorso corse clienti, ci saranno nuove versioni dei modelli GT3 e GT4 collaborando sempre con Prodrive, dato che l'attuale Vantage risale ormai al 2019.

L'obiettivo è quello di rimanere impegnati nelle serie dedicate, come sottolineato dall'accordo appena firmato con Comtoyou Racing per il GT World Challenge, senza dimenticare che anche il FIA WEC potrà garantire uno spazio in LMGT3 a chi è impegnato in Classe Hypercar e naturalmente l'IMSA con le categorie GTD.

"Oggi abbiamo l'inizio di un nuovo capitolo per Aston Martin nelle gare endurance. Come Costruttore, vantiamo una serie di successi costanti a livello di campionati mondiali e, grazie all'impegno di Heart of Racing, ora anche nell'IMSA", ha detto Adam Carter, responsabile endurance di Aston Martin.

"La Valkyrie ci riporta ai vertici delle competizioni per sportscar e, insieme ai nostri partner, siamo assolutamente certi di poter fornire un'auto da corsa con il potenziale e le capacità prestazionali per lottare a fianco delle macchine di riferimento della categoria".

"Poterlo fare in collaborazione con una comprovata azienda vincitrice di campionati come Heart of Racing ci assicura di avere tutto ciò che ci serve per gareggiare da una piattaforma competitiva. Si tratta di un programma affascinante, dato che questa è l'unica Hypercar della classe con sinergie dirette con la sua controparte stradale, ma il concetto di Valkyrie è sempre stato concepito per superare i confini, e ora abbiamo l'opportunità di dimostrare ciò che può fare in pista".

"Confermando inoltre l'impegno di Aston Martin per una nuova sfida in GT3 e GT4, segnaliamo la nostra intenzione di competere per la vittoria a tutti i livelli delle corse sportscar, ora e in futuro".