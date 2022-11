WEC | Toyota, un secondo titolo Hypercar di... prime volte

La Toyota si conferma Regina tra le Hypercar al termine della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship, grazie alla doppietta siglata dalle GR010 Hybrid alla 8h del Bahrain.

E' avvenuto il passaggio di scettro all'interno del team giapponese, con Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López che hanno centrato il successo nell'ultima gara dell'anno al volante della vettura #7, precedendo i compagni di squadra della #8, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, ai quali era sufficiente il piazzamento per essere incoronati come nuovi Campioni Piloti.

E' stata una stagione delle prime volte, come per Kobayashi nell'inedita veste di pilota-team principal, così come per Hirakawa, che preso il posto di Kazuki Nakajima sulla #8 termina mettendo in bacheca non solo il Mondiale, ma anche la prestigiosa vittoria alla 24h di Le Mans all'esordio nella serie.

Per Buemi e Hartley è invece la terza corona iridata della loro carriera nel FIA WEC, mentre la Toyota vince per la seconda volta di fila quella della nuova Classe Hypercar, stavolta incontrando qualche piccola difficoltà in più rispetto al passato.

D'altra parte, era palese che la Alpine potesse sgambettare i nipponici solo beneficiando di un Balance of Performance favorevole (che non sempre ha avuto), mentre la Glickenhaus è cresciuta tanto, ma non abbastanza per combattere per il titolo.

Le uniche avversarie delle GR010 sono state le stesse... GR010, perché qualche noia tecnica talvolta si è manifestata e bisogna anche dire che senza alcuna pressione reale e costante da parte degli avversari le situazioni sono state molto più gestibili, cosa che si complicherà non poco nel 2023 con l'arrivo di tanti altri Costruttori.

"Abbiamo ottenuto una doppietta, Séb, Brendon e Ryo hanno vinto il titolo piloti e noi abbiamo vinto il campionato costruttori, quindi abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi per questa gara. Sono davvero soddisfatto. La squadra ha fatto un ottimo lavoro oggi e per tutta la stagione, così come i piloti. Li ringrazio per il loro sostegno, così come per quello dei nostri colleghi in Giappone e dei nostri collaboratori che ci hanno aiutato per tutta la stagione", ha detto Kobayashi.

"Quest'anno abbiamo affrontato una forte concorrenza e concluso con il miglior risultato possibile. È una bella sensazione terminare con una vittoria; Mike e José hanno fatto una grande gara e l'equipaggio si è comportato bene come ha fatto tutto l'anno. Per quanto riguarda la nostra vettura, abbiamo mancato il titolo piloti, ma la #8 lo ha davvero meritato e sono felice per loro. Per tutta la stagione il team e i piloti hanno lavorato duramente, con un grande spirito di squadra, quindi spero che tutti possano godersi questo momento e festeggiare i titoli".

Con il titolo in bacheca, Buemi/Hartley/Hirakawa possono ora godersi il meritato successo, arrivato con qualche sofferenza.

"È fantastico vincere il titolo quest'anno. Abbiamo sfruttato tutte le opportunità e fare la doppietta di Le Mans e nel Mondiale è una sensazione straordinaria. Un merito speciale va a Ryo, perché è arrivato in squadra come nuovo elemento e ha vinto al suo primo anno. Non è facile salire su una Hypercar e lottare in testa contro rivali così forti, ma lui è stato un compagno di squadra straordinario", dice lo svizzero.

"La vettura #7 è sempre stata forte e non è mai facile batterla, come ha dimostrato anche in Bahrain. Volevamo vincere la gara e conquistare il titolo con stile ma, nonostante una buona partenza, oggi non ne avevamo abbastanza. Ci godiamo questa sensazione e poi guardiamo al prossimo anno, che sarà davvero entusiasmante".

Hartley aggiunge: "Sono davvero contento di aver completato il lavoro e di aver vinto entrambi i Campionati del Mondo. Non credo di aver ancora realizzato che siamo di nuovo Campioni, ma sono sicuro che ce la farò presto. Ringrazio tutti i membri della squadra per il loro fantastico supporto durante tutto l'anno, che ci ha permesso di avere una macchina in grado di vincere il titolo e Le Mans".

"Oggi il nostro obiettivo era semplicemente quello di battere Alpine e assicurarci il titolo; non potevamo permetterci di correre rischi solo per ottenere la vittoria in gara. La #7 aveva il passo giusto e ha meritato il primato, quindi complimenti a loro. Sono stati agguerriti per tutto l'anno e la gara è stata molto combattuta, anche con Alpine che ci ha mantenuto svegli. Abbiamo lavorato duramente per questo titolo ed è un merito di tutta la squadra".

Sorride anche Hirakawa: "Oggi abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, quindi sono molto felice e mi godrò questo momento con la squadra, che se lo merita davvero. Non mi sembra ancora vero, ho bisogno di un po' di tempo per abituarmici! È stato impegnativo correre per la prima volta con una Hypercar nel WEC; tutto era nuovo per me".

"Non mi aspettavo di vincere Le Mans e il Campionato del Mondo al mio primo anno, quindi ringrazio il team e i miei compagni di squadra per avermi aiutato ad ambientarmi e a diventare più forte nel corso della stagione. Oggi in gara sono stato molto paziente perché conoscevo la situazione del campionato ed era importante non prendere rischi. Il mio obiettivo era terminare in una buona posizione e l'ho raggiunto, quindi sono contento".

Dall'altro lato del box, si abdica con un successo nella gara del Bahrain che mitiga parzialmente la delusione del titolo non confermato per Conway/Kobayashi/López.

"È una bella sensazione vincere la gara e far parte di una doppietta per la squadra. Congratulazioni a Kamui, José e a tutto l'equipaggio della vettura #7, che ha fatto un lavoro straordinario, e anche alla vettura #8 per il campionato vinto; ha avuto un anno davvero consistente e se lo merita pienamente. La nostra gara è andata molto bene ed è stata una lotta serrata per gran parte delle otto ore", dice Conway.

"La #8 ci ha tenuti sempre sulle spine, fino a quando Kamui non ha creato un buon distacco che ha reso il tutto più confortevole. Tutti i membri della nostra vettura hanno lavorato molto bene oggi, con una gara pulita, buoni pit-stop e la giusta strategia. È fantastico vincere di nuovo il titolo costruttori; grazie a tutti in Giappone, a Colonia e alle persone che hanno reso possibile tutto questo".

López chiosa: "Complimenti ai ragazzi della #8 che meritano davvero questo campionato dopo una stagione molto forte; tanto di cappello. E complimenti a tutto il team a Colonia e in Giappone, e a tutte le persone e i partner che lavorano dietro le quinte per aiutarci ad avere successo. È stato un anno di intensa competizione, ma abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e sono molto contento".

"Mi è piaciuto molto iniziare la gara oggi, è divertente lottare a stretto contatto con tutte le altre Hypercar. Mike e Kamui si sono comportati molto bene, il che ha reso più facile il mio rientro verso la fine. Abbiamo un grande gruppo e non potrei essere più orgoglioso di farne parte. È davvero un piacere vivere momenti come questo".

